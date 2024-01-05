Ситуація в Бєлгороді: мешканці просять губернатора про евакуацію

Губернатор області каже, що охочих виїхати відправлятимуть у Старий Оскол і в Губкін. Якщо у тимчасових пунктах розміщення не вистачатиме місць, то людей евакуйовуватимуть в інші регіони.

За словами губернатор Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, ситуація в Бєлгороді залишається складною. Деякі мешканці звертаються та просять допомогти їм виїхати в безпечніше місце. Про це Гладков написав у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що вже декілька сімей було евакуйовано. Зокрема, із Шебекінського округу, який часто перебуває під обстрілом.

Гладков повідомив, що мешканці, які хочуть евакуюватися, можуть звернутися в приймальню губернатора або мера Бєлгорода. Також вони можуть зателефонувати на гарячу лінію або на єдиний номер виклику екстрених оперативних служб.

Охочих переїхати буде евакуйовано до Старого Оскола та Губкіна. Там мешканці зможуть перебувати стільки часу, скільки потрібно.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Якщо кількість евакуйованих людей буде більшою за кількість місць у тимчасових пунктах розміщення, то їх евакуйовуватимуть у інші регіони.

Обстріли Бєлгорода

Практично щодня в Бєлгороді лунає повітряна тривога та працює протиповітряна оборона. Внаслідок цього влада області вирішила призупинити на декілька днів роботу торговельних центрів у місті, а мешканцям рекомендують встановити застосунок, який попереджатиме про ракетну небезпеку.

Водночас часто вибухи лунають і в інших містах області. Губернатор області пише про пошкодження будинків і автомобілів.

3 січня Гладков повідомляв, що внаслідок нічного обстрілу в Бєлгороді загинула одна людина, а ще 11 отримали поранення. У Міноборони Росії заявляли, що протиповітряна оборона збила шість ракет РСЗВ "Вільха" та шість ракет комплексу "Точка-У".

Вже 4 січня в області прозвітували про чергову атаку на місто. Кажуть, що на підльоті до Бєлгорода було збито десятки повітряних цілей. Попри це, у місті було пошкоджено вікна в багатоповерхівках і понад 30 автівок.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, як пишуть журналісти, що не засуджують удари по Бєлгороду. На їхню думку, це законний акт захисту.

Водночас у Росії відповіли на таку заяву. Експрезидент РФ Дмитро Медведев сказав, що в РФ ніколи не любили французів, і нагадав про колишню війну з Францією.