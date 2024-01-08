Обстріл України 8 січня: кількість постраждалих зросла, — Зеленський (відео)
За даними президента, внаслідок обстрілу Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та Хмельницької області було поранено понад 40 громадян.
Унаслідок ранкової атаки Збройних сил Російської Федерації по Україні четверо людей загинули і ще 45 осіб дістали поранення. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 грудня.
Володимир Зеленський повідомив, що наразі в Донецькій, Херсонській та Хмельницькій областях тривають аварійно-рятувальні роботи після російських ударів. Він висловив подяку всім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів.
Глава держави також згадав, що вранці 8 січня ЗС РФ вдарили по Харкову, Запоріжжю, Кривому Рогу та Хмельницькій області. За інформацією президента, внаслідок обстрілу четверо людей загинули. Ще 45 осіб постраждали.
"Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь", — сказав Володимир Зеленський.
Обстріл України вранці 8 січня: що відомо
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, близько 06:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет.
Голова Запорізької ОДА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав по обласному центру комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, у місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Через атаку в місті тимчасово призупинилася робота тролейбусного транспорту.
"Відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", — зазначив Малашко.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по промислових об'єктах міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. У місті Зміїв Чугуївського району Харківської області ворог влучив у приватний будинок.
Вибухи також прогриміли в Кривому Розі та Криворізькому районі. Голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що в обласному центрі було влучання біля торгового центру. У Лозуватській громаді було влучання в приватний будинок.
За даними Ситниченка, внаслідок влучання пошкоджено понад 100 будинків приватних і багатоквартирних. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю Криворізького дитячого будинку-інтернату, трьох шкіл. Пошкоджено лінії та контактну мережу міського швидкісного трамвая.
Крім того, 8 січня ЗС РФ вдарили ракетами по Хмельницькій області. Мешканці чули 6 вибухів, частина з яких були звуками роботи сил ППО. Пресслужба Хмельницької ОДА повідомила, що ворог цілився в об'єкти інфраструктури.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив удар росіян по обласному центру та пошкодження об'єкта інфраструктури. У "Хмельницькобленерго" повідомили, що 241 будинок залишився без електропостачання.