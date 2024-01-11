Росія вдарила по центру Харкова ракетою з КНДР, — Офіс генпрокурора (відео)

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що відповідні висновки зробили й військові експерти з міжвідомчої робочої групи, які перебували на місці атаки й здійснювали попередній огляд та аналіз уламків.

Російські окупанти 2 січня атакували центр Харкова. Результати експертизи вцілілої хвостової частини ракети підтверджують, що її розробила Північна Корея. Про це у четвер, 11 січня, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі "Суспільне. Спротив".

За словами Костіна, аби підтвердити дані про походження зброї, якою Російська Федерація завдає атак по території України, необхідна спільна системна робота прокурорів, слідчих й експертів.

Він заявив, що днями в Офісі генпрокурора підтвердили застосування ворогом ракети з Північної Кореї.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", — йдеться у повідомленні.

Костін вказав, що такі ж висновки зробили військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Окрім того, за його словами, фахівці перебували на місці обстрілу й робили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Нині, як уточнив Костін, триває комплексна комісійна експертиза, котра має остаточно підтвердити відповідний факт.

"Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", — розповів посадовець.

РФ отримала від КНДР балістичні ракети: деталі

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче додати до свого арсеналу ракети з Ірану. Це стало очевидно ще в середині грудня 2023 року.

За словами журналістів, поки що йдеться про купівлю ракет малої дальності дії, проте переговори активно просуваються.

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук говорив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет. За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні та січні.

Нагадаємо, 10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.

2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Будинки були сильно пошкоджені, від ракет залишилися глибокі воронки. Дві жінки загинули, кількість травмованих зросла до 62 осіб.