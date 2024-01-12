В РФ оголосили в розшук екстопменеджера "Газпромбанку" Волобуєва, який отримав орден від Залужного

Російська влада намагається відшукати й покарати ексвіцепрезидента банку, який два роки тому втік із РФ, воює на боці Києва й отримав нагороду від головкома ЗСУ.

Колишній віцепрезидент російського банку "Газпромбанк" Ігор Волобуєв опинився в списку осіб, розшукуваних правоохоронцями РФ. Раніше його внесли в список "іноземних агентів", а тепер хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Інформація про розшук росіянина опублікована на порталі МВС РФ.

У дописі, який 12 січня відшукали на порталі, повідомляють про розшук 55-річного Ігоря Волобуєва. Російські правоохоронці не вказали, які саме підозри мають стосовно громадянина: у тексті ідеться про розшук за статтею Кримінального кодексу, але сама стаття не наводиться.

Оголошення про розшук Волобуєва Фото: Скриншот

Волобуєв і Легіон Свобода Росії — деталі

Зазначимо, Ігор Волобуєв, уродженець Сумської області, виїхав із Росії в перші дні вторгнення російської армії в Україну. В ЗМІ повідомляли, що він залишив пост віцепрезидента "Гапромбанку" та вирішив воювати проти країни-агресора. Пізніше стало відомо, що він увійшов до складу Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), який бере участь у бойових діях на Східному фронті, влаштовує рейди й диверсії на території Росії.

На сьогодні в Telegram-каналі ЛСР не публікували коментарів щодо оголошення в розшук одного з бійців.

Не відомо, у яких саме боях і спецопераціях брав участь Волобуєв. Однак у серпні 2023 року колишній топменеджер отримав орден "Золотого Хреста". У документі, який засвідчує нагородження, стоїть підпис головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Серед найвідоміших операцій, реалізованих бійцями ЛСР, а також "Російського добровольчого корпусу" (РДК) — проникнення на територію Брянської та Бєлгородської областей. Під час цих проникнень вдавалося кілька днів утримувати плацдарми біля самого кордону — солдати ЗС РФ і прикордонники миттєво відступали під тиском проукраїнських російських добровольців.

Одна з останніх заяв про дії на території РФ — груднева атака на нафтобазу у Воронезькій області РФ. Представники російських добровольців заявили, що знадобилося кілька безсонних ночей, щоб дістатися до цистерни з паливом і підірвати її.

Також на території РФ час від часу стаються пожежі та вибухи в районі залізниці та місць зберігання й транспортування палива. Зокрема, 8 січня сталася диверсія на залізниці у Свердловській області — підірвався потяг із паливними цистернами. Пізніше місцеві жителі виклали відео з місця подій: показали, що вибухівка пробила отвори в шарі металу завтовшки близько 1 см.