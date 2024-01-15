"Ми маємо Taurus": німецькому депутату показали Су-24 з ракетами Storm Shadow (фото)

За словами Маркуса Фабера, Німеччина має кілька сотень ракет Taurus, які б зробили роботу українських льотчиків безпечнішою.

Німеччина відмовляється постачати ЗСУ крилаті ракети Taurus. Депутат Бундестагу від партії Вільна демократична партія Маркус Фабер перебуває з візитом в Україні. Йому показали бомбардувальник Су-24, який став носієм Storm Shadow/SCALP-EG. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Депутат побував на базі, де перебувають бомбардувальники Су-24. Вони є носіями ракет, які постачає Франція та Велика Британія. Як пояснив український командир Фаберу з "щирою радістю", Storm Shadow запускаються з радянських літаків. Україна змогла швидко адаптувати західні ракети під Су-24.

"Приголомшливий успіх. Це також може бути реалізовано з Taurus… У нас є сотні ракет Taurus, з яких ми можемо надати частину. Їх більша дальність дії зменшить ризик того, що українські пілоти будуть збиті протиповітряною обороною окупаційних військ", — написав Маркус Фабер.

Варто зазначити, що розробники франко-британської ракети MBDA заявили, що на інтеграцію Storm Shadow/SCALP-EG пішло декілька тижнів. Разом з тим розробники ракет Taurus компанія Taurus Systems стверджує, що для інтеграції їхніх ракет в арсенал Су-24 знадобиться 6 місяців, з яких до 4 місяців піде на навчання українських льотчиків.

Маркусу Фаберу показали український бомбардувальник

Нагадаємо, 8 січня експрезидент Німеччини Йоахім Гаук закликав країну передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Раніше ЗМІ писали, що тиск на Олафа Шольца зростає, щоб він передав Україні Taurus.