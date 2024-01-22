Ще лікується: Буданов розповів про стан здоров'я дружини після отруєння

Очільник розвідки Міноборони України не розповів про хід розслідування масового отруєння бійців, під час якого також постраждала його дружина Маріанна.

Дружина голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова досі відновлюється після отруєння, яке відбулось наприкінці листопада 2023 року. Про це повідомив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Financial Times.

Зі слів Буданова, Маріанна все ще лікується після замаху, який стався близько двох місяців тому. Чоловік запевнив, що дружині стає краще.

"Вона лікується, зараз почувається краще", — процитували журналісти слова розвідника.

Голова ГУР не повідомив про стан здоров'я інших працівників відомства, до організму яких також потрапила отруйна речовина. Також не оприлюднив версії щодо того, хто саме здійснив замах, та не озвучив інших деталей розслідування.

Отруєння Маріанни Буданової — деталі

Зазначимо, 28 листопада 2023 року у ЗМІ повідомили, що дружину Буданова отруїли — про це дізнались від анонімних джерел в ГУР Міноборони. Пізніше інформація підтвердилась. Крім того, з'ясувалось, що отруєння було масовим — схожі симптоми проявили у групи інших працівників відомства: підозрюють замах невідомих осіб.

Згодом представники розвідки пояснили деякі деталі справи. Зокрема, вказали, що припускають отруєння важкими металами. Зі слів співрозмовників журналістів, симптоми першими проявились у Маріанни Буданової, оскільки вона має менші фізичні розміри, ніж інші люди, на яких скоїли замах.

Отруєння відбулось речовинами без смаку та запаху, ішлося у заявах для ЗМІ. Серед можливих речовин — свинець, ртуть, талій тощо. Як саме вони потрапили всередину організму, не повідомлялось.

18 грудня речник ГУР Міноборони Юрій Юсов заявив, що Маріанну вже виписали з лікарні: жінка перебуває вдома під наглядом лікарів. З його слів, медики вчасно відреагували на отруєння і врятували життя постраждалої. Однак, щоб вона повністю видужала, потрібен певний час.

Фокус зібрав інформацію у медіа щодо ситуації з масовим отруєнням в українській розвідці. Експерти вказують, що замах могли скоїти за наказом президента РФ Володимира Путіна. На їхню думку, очільник Кремля таким чином мстить Кирилу Буданову та ГУР за напади на військову інфраструктуру РФ.

Маріанна Буданова — що про неї відомо

Маріанна Буданова — 31-річна дружина голови ГУР Міноборони, яка з перших днів війни перебуває поруч з чоловіком. Зокрема, журналістам розповіли, як вони перебрались з квартири у робочий кабінет і разом пережили перші години вторгнення РФ. До повномасштабного вторгнення жінка, яка здобула спеціальність "соціальний психолог", займалась волонтерством у військовому шпиталі, балотувалась у Київську міськраду від партії Віталія Кличка "Удар" — кілька фактів про її життя розповіли у ЗМІ.

Нагадуємо, 21 січня стало відомо про удар безпілотників по нафтовому терміналу за 700 км від кордонів України — під Санкт-Петербургом у РФ. Тоді ж вибухнуло в Тулі на підприємстві, яке, ймовірно, займається випуском пристроїв ППО ЗРГК Панцир-С1". Крім того, у Смоленській області сталась атака на авіаремонтний завод, який спеціалізується, серед іншого, на випуску ракет Х-59. При цьому удар по цьому заводу — другий протягом останніх кількох місяців: попередній стався 27 листопада 2023 року.