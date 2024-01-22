Під "носом" у РФ: у День Соборності в Макіївці підняли український прапор (відео)

Російські військові у районі Донецька повинні бачити український прапор, встановлений за кілька десятків метрів від автодороги.

22 січня, на День Соборності, партизани з українських сил опору встановили блакитно-жовтий прапор у одному з мікрорайонів Макіївки — міста під Донецьком, яке вже 10 років перебуває у російській окупації. Прапор майорить над сопкою, з якої проглядається логістичний автошлях від обласного центра до Росії. Про відзначання Дня Соборності в окупації розповіли активісти угрупування "Жовта стрічка" у Telegram-каналі.

Партизани опублікували світлини, зняті на сопці на виїзді з Макіївки. На світлинах — український прапор: його встановили на видному місці, яке проглядається з автошляху.

Макіївка у День Соборності 22 січня 2024 року Фото: Жовта стрічка Прапор у Макіївці у День Соборності 22 січня 2024 року Фото: Жовта стрічка

У дописі вказано, що точка встановлення — мікрорайон "Сонячний", розташований у східній частині Макіївки. Через мікрорайон проходить дорога Т0507, яка прямує з Донецька у бік Луганська та українсько-російського кордону у Ростовській області РФ.

Місцевість у Макіївці, де встановили український прапор Фото: Google Maps

Представники сил опору також зняли коротке відео з місця подій. Запис триває 10 секунд: оператор показує панораму місцевості, видно сопки, дорогу, водойму, лінію електропередач, дещицю снігу та висохлу траву. З кадрів не зрозуміло, коли саме зроблено запис.

Крім Макіївки, партизани відзначили День Соборності у Сімферополі та Мелітополі — зробили світлини з патріотичними надписами на тлі будинків в окупованих населених пунктах.

Мелітополь у День Соборності 22 січня 2024 року Фото: Жовта стрічка Сімферополь у День Соборності 22 січня 2024 року Фото: Жовта стрічка

Ситуація на Донбасі — деталі

Зазначимо, Макіївка — місто у Донецькій області, розташоване за північний схід від Донецька і на схід від Авдіївки. Населений пункт 10 років перебуває в окупації: від нього до лінії фронту — близько 16 км.

Найближчі бої — під Авдіївкою. Підрозділи ЗС РФ майже два роки не можуть просунутись у даному напрямку. Посилена атака на даний населений пункт почалась восени 2023 року. Тривають штурмові дії на південному та північному флангах: ворог намагається взяти місто в оточення. Боєць ЗСУ зауважив, що ситуація на сьогодні складна: бували атаки росіян, в яких брали участь 50 одиниць техніки та 500 солдатів.

Нагадуємо, 22 січня стало відомо про атаку БПЛА на російські бази у Макіївці: у мережі опублікували кадри пожежі зі стовпом диму. Аналітики Інституту вивчення війни написали, що можливе просування російських окупантів на східній околиці міста. Кількома днями раніше ішлося про появу ворога у районі Степового — біля села на північному фланзі.