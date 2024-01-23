Замало артснарядів: як ЗСУ втримують позиції під Бахмутом і Авдіївкою, — ЗМІ

Бійці ЗСУ розповіли журналістам, що мають удвічі менше снарядів для М777, ніж під час літнього контрнаступу. До того ж в умовах зими є проблеми із західною та радянською технікою.

На Донеччині бійці ЗСУ спиняють "м'ясні штурми" ЗС РФ за допомогою сучасних безпілотників і артилерійських систем західного та радянського зразка. Через погіршення погодних умов, наприклад, за температури повітря -22 градуси, артсистеми відмовляють. До того ж є проблеми з необхідною кількістю снарядів для артилерії. Про те, у скільки разів більше снарядів мають ЗС РФ, ніж українці, 23 січня розповіли журналісти агентства CNN, які побували на лінії фронту.

У репортажі йдеться про нестачу боєприпасів, яку на сьогодні мають українські підрозділи на найгарячіших відтинках фронту. Водночас артилерія ЗС РФ має їх у рази більше: співвідношення десять (у ЗС РФ) до одного (у ЗСУ) — заявив командир 93 окремої механізованої бригади з позивним "Корсар".

Журналісти переказали інформацію щодо ситуації зі снарядами, про яку розповіли українські бійці.

Під Авдіївкою західна артилерійська гармата М777 протягом доби вистрелює 20-30 снарядів, тоді як влітку ця кількість була удвічі більша. Під Бахмутом західна артустановка "Паладин" (M109 howitzer) узагалі не мала БК, а згодом отримала чотири снаряди, але вони були "димовими". Коли ж підрозділ воює радянською зброєю, наприклад, ракетною установкою, вона відмовляється стріляти за температури -22 градуси, ідеться в репортажі CNN.

Бійці ЗСУ, із якими поспілкувалися журналісти, пояснили, що на фронті не вистачає і снарядів, і техніки. Є зауваження й до особливостей західного озброєння — воно інколи не витримує суворих погодних умов.

"Відсутність вогневої потужності України порівняно з противником — поширена тема на передовій. В України недостатньо озброєння й техніки, щоб перемогти Росію", — навели думку українців автори репортажу. Однак у підсумку журналісти зазначили, що "моральний дух серед військових, із якими спілкувалася CNN, був високий".

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, із осені 2023 року підрозділи ЗС РФ відновили штурмові дії на Східному відтинку фронту, раніше розповідав Фокус. Спершу почалися посилені атаки на Авдіївку: ворог атакував кількома хвилями, які відбили українські оборонці. Згодом штурми продовжилися: як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, є певне просування росіян на північному фланзі біля Степового, а також углиб південно-східних кварталів населеного пункту.

У грудні відновилися спроби росіян просунутися біля Бахмута: під загрозою боїв опинилося містечко Часів Яр, заявили військові експерти. Згідно з даними аналітиків, ворог міг захопити кілька сотень метрів на північному фланзі в районі населеного пункту Богданівка.

Нагадуємо, у Конгресі США четвертий місяць не можуть затвердити виділення Україні 61 млрд дол.: сенатори запевняють, що тривають переговори щодо імміграційних питань. У Європейському Союзі також шукають інструменти, щоб обійти блокування Угорщини та надати Україні 50 млрд євро.