Бачать далі і уміють "обманювати": як F-16 посилять ЗСУ після заміни "мігів" і "сушок", — ЗМІ

Українська армія отримає F-16, здатні співпрацювати з установками ППО Patriot. Три європейські країни віддають ЗСУ десятки таких винищувачів, тим часом як США мають їх сотні.

Американський винищувач F-16 Fighting Falcon переважає літаки МіГ та "Сухой", якими Україна вела бойові дії у 2022-2023 рр. Серед основних недоліків радянських повітряних суден — слабкий радар та нездатність вести радіоелектронну боротьбу. Тим часом як F-16 здатен стежити за об'єктами на відстані до 130 км та вистрелювати "теплові пастки", щоб вводити в оману супротивника. Про те, які нові можливості отримають українські Сили оборони, розповіли на порталі Forbes.

Журналіст David Axe повідомив, що парк військової авіації ЗСУ може нараховувати близько 100 од.: близько 57 МіГ-29 та "пару десятків" літаків Су-27. Від партнерів, Данії та Нідерландів, у 2024 році Сили оборони мають отримати близько 60 літаків — їхні можливості поповнять потужність Повітряних сил України, ідеться у статті Forbes.

F-16 для України — деталі

На порталі Forbes зазначили, що Україна може отримати 42 F-16 з Нідерландів, 19 — з Данії, близько 10 — з Норвегії: усі — однієї моделі F-16AM/BM Mid-Life. Винищувач, який матимуть Повітряні сили, розробили у 80 рр., але після того двічі модернізували західним устаткуванням.

Повітряне судно має наступні покращені характеристики:

радар AN/ASQ-213 дає можливість виявити комплекси ППО російської армії, розташовані на відстані близько 130 км — тобто далі, ніж радари радянських літаків;

ракета AGM-88, працюючи спільно з радаром, здатна знищити установку протиповітряної оборони ворога;

запуск ракети-приманки ADM-160 (дальність близько 460 км) дає можливість "обманути" батареї ППО;

ракета AIM-120 уміє самостійно маневрувати і здатна знищити повітряну ціль на відстані до 92 км — автор вказує, що це далі, ніж наявна в українців ракета Р-27ЕР;

система AN/ALQ-213, яка складається з датчиків, засобів перешкод і засобів протидії, допомагає захистити літак від ударів ворога;

система зв'язку об'єднує F-16 з уставками ППО Patriot та з іншими літаками — таким чином можна ефективно виявляти та знищувати ворожі цілі.

Військова авіація ЗСУ

Згідно з підрахунками автора матеріалу, в України є наступний перелік моделей МіГ: МіГ-29С, МіГ-29Г, МіГ-29АС, МіГ-29МУ1, МіГ-29МУ2. Повітряні судна випущені у 80 рр. минулого століття, пройшли певну модифікацію і, наприклад, навчились бачити ціль розміром з винищувач на відстані 70-100 км. Однак, зауважив David Axe, вони мають радар Н019 з низькою дальністю і незахищеністю від впливу ворожих перешкод.

До українських МіГ-ів прилаштували устаткування для запуску ракет Joint Direct Attack Munition (JDAM), які наводяться на ціль через GPS, та протирадіолокаційні ракети AGM-88. Однак ці переробки є "грубими", тому пілоти не можуть на усі 100% використовувати вказану зброю, пояснив автор статті.

Крім МіГів, українці воюють на Су-27С, Су-27П, Су-27УБ, Су-27ПУ, Су-27С1М, Су-27П1М, Су-27УБМ1 і Су-27ПУ1М. Моделі також були створені у 80 рр., їх модифікували, але мають радари, які "бачать" на таку ж відстань — 80-100 км.

Постачання F-16 — які є проблеми

У статті Forbes підсумували, що поява F-16 дійсно може підвищити спроможності ЗСУ на полі бою. Однак було б краще, якби винищувачів надали більше, ніж кілька десятків. Данія, Нідерланди віддали усі літаки, які мали, при цьому в США є сотні F-16, які Україна не отримає, бо Конгрес заблокував виділення коштів, — наголосив David Axe.

Зазначимо, уряд США сподівається розблокувати виділення 61 млрд дол. для України: веде перемовини з республіканцями щодо міграційного законодавства. Тим часом голова Республіканської партії Дональд Трамп просувається до статусу кандидата на посаду наступного президента: виграв відбір у штаті Айова. При цьому політик час від часу заявляє, що зможе швидко домовитись з президентом РФ Володимиром Путіним щодо закінчення війни.

Нагадуємо, 23 січня відбулась нарада Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн-18": партнери пообіцяли надати далекобійні ракети, вертольоти та снаряди. Водночас представник Пентагону зауважив, що цього разу США не передали ЗСУ нічого матеріального, а здатні лише організувати навчання військових.