"Постійно брешуть": Данілов заявив про відповідальність РФ за збиття літака Іл-76 (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні опублікують пояснення щодо ситуації з Іл-76 лише тоді, коли валідують інформацію.

За підрив військово-транспортного літака Іл-76, який вибухнув на території Бєлгородської області під час російсько-української війни, несе відповідальність лише влада РФ. Західні партнери це розуміють, тому продовжать співпрацю з Україною, в тому числі підписуючи безпекові угоди. Про реакцію української влади на вибух повітряного судна розповів секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Журналіст телемарафону запитав Данілова, як ставитися до "історії" в росЗМІ, які заявляють, що на борту Іл-76 могли начебто перебувати українські військовополонені. У відповідь секретар РНБО заявив, що потрібно зачекати, поки вся інформація буде "валідована", і тоді "суспільство буде відповідно проінформоване". Водночас російська влада "навчена брехати постійно".

"Вони постійно брешуть — єдине, про що я щодо цього можу наголосити".

Данілов зауважив, що українська влада не поспішала публікувати пояснення щодо авіакатастрофи з Іл-76, тому що її "стримувала відповідальність". Але в цілому за всі події на території РФ під час війни відповідальний Кремль, а в України "совість чиста".

Також політик пояснив, чи може змінитися ставлення закордонних партнерів до думки щодо дання Україні далекобійної зброї. За його словами, є країни, які "прекрасно розуміють", що таке РФ. У цьому контексті він найперше згадав про Велику Британію (зазначимо, ця країна надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і уклала безпекову угоду).

Олексій Данілов — про Іл-76: див. із моменту 39:29 (орієнтовно)

Збиття Іл-76 — деталі подій 24 січня

Зазначимо, 24 січня в мережі опублікували кадри падіння вантажно-транспортного літака Іл-76, який вибухнув неподалік від села Яблуневе біля Бєлгорода в РФ — за 100 від українського кордону. Пізніше в пропагандистських росЗМІ опублікували заяву, що начебто на борту повітряного судна перебували українські військовополонені.

Представник ГУР Міноборони повідомив, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Українська сторона виконала зобов'язання й доставила до кордону російських військових, яких планували обміняти на українців. Однак на момент заяви розвідника процес зупинився.

Журналісти проаналізували список людей, які начебто могли перебувати в літаку — список опублікувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. З'ясувалося, що третина прізвищ — українці, які вже повернулися з полону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в СБУ почали розслідування справи щодо авіакатастрофи Іл-76.