Ближче до весни: Буданов розповів, коли завершиться наступ росіян (відео)

За словами очільника ГУР, окупанти хотіли якнайшвидше перетнути бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець та вийти на адміністративні кордони Донецької в Луганської областей.

Наступальна операція російських військ розпочалася у листопаді минулого року та триває вже 2,5 місяці. Про це в інтерв’ю "Ми — Україна" розповів керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За словами очільника української розвідки, наступ окупантів вичерпається повністю на початку весни. Результати таких дій окупантів не показують великих результатів, однак певні просування у них є.

"Певне просування в полях у них є і біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували", — сказав Буданов.

Зокрема, окупанти хотіли якнайшвидше перетнути бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області. Таким чином ворог намагався вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Попри це, російські військові продовжують свої наступальні дії.

Також Буданов анонсував більше "бавовни" у тимчасово окупованому Криму цього року. Він наголосив, що українська промисловість нарощує оберти, та заявив про збільшення виробництва Міністерством стратегічної галузі промисловості.

Наступ російської армії

Як нещодавно розповідав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо, окупанти кинули на Куп’янський напрямок 44 тисячі своїх військових. Зокрема, у зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" знаходиться 200 тисяч військових РФ.

Також на початку січня ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначав, що наразі перед російською армією стоять три головні завдання. Так, ворог намагається захопити Куп’янськ, взяти під контроль Авдіївку, та відкинути українську армію від Бахмута.

Зокрема, 27 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що російські відновили інтенсивність наступальних дій у напрямку Синьківки та Табаївки. За його словами, військові та місцева влада має бути готова до будь-якого розвитку подій, адже є ризики ширшого наступу.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили 29 січня, що важка ситуація зберігається біля Табаївки на Харківщині, де окупанти мають низку тактичних успіхів. Також не проста ситуація біля Авдіїївки у Донецькій області. Там ворог посилює своє угруповання на півдні міста.