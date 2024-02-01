Запустили не одну ракету: ЗСУ уразили підземні бункери та РЛС на аеродромі "Бельбек", — експерти

Військові об'єкти противника у Криму атакували авіаційними ракетами, призначеними для знищення підземних бункерів. Тому навряд чи їх використали проти літаків, припускають експерти.

Під час ракетного удару ЗСУ по військовому аеродрому "Бельбек" ракети цілились по командному пункту ЗС РФ, розташованому південніше злітної смуги. Ракета була не одна: їх летіла ціла зграя. Тому можливе ураження ще низки корисних цілей на території військової бази російських окупантів. Про можливі точки влучання на "Бельбеку" розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти зауважили, що ЗСУ могли поцілити по важливих об'єктах, оскільки про це згадав командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук, коли підтверджував ракетну атаку. Зокрема, командувач пояснив, що до 2014 року на аеродромі базувалась 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Крім того, на порталі пояснили, що для атаки використано не одну ракету, отже, можливі влучання по кількох точках.

Завдяки геолокації хмари диму, яку провів OSINT-розслідувач з ніком DniproOsintNew, повідомленням у неурядових Telegram-каналах РФ та інформації з анонімних джерел, на порталі перелічили три можливі цілі українських ракет.

По-перше, вдарили по підземному командному пункту авіабази, який розташований у точці з координатами 44.676684946980856, 33.55270148866832.

Пункт управління ЗС РФ Фото: Google Maps

По-друге, могли поцілити по радіоцентру штабу всієї авіації ЧФ РФ. Об'єкт — за 2 км на схід від першої точки. Висновок ґрунтується на дописі у Telegram-каналі Astra, де повідомили про влучання по пункту зв'язку військової частини 80159. В/ч 80159 — це насправді 38 винищувальний авіаполк РФ, наголосили експерти.

РЛС біля аедрому Бельбек Фото: Defense Express

По-третє, можливе ураженння радіолокаційної станції. Наприклад, саме поруч з "Бельбеком" противник тримав РЛС типу "Небо", яка здатна виявляти наближення балістичних ракет.

На порталі пояснили, що сумніваються у влучанні по військових літаках ЗС РФ, які базуються на аеродромі. Пояснюють, що обрання цілей залежить від обрання типу ракет, які використали для атаки. Зокрема, ракети Scalp/Storm Shadow призначені для руйнування підземних бункерів, укріплених точок. Тобто їх не раціонально використовувати для пошкодження літаків. Тим часом удар по підземних спорудах підтверджує інформація про зсув ґрунту на узбережжі біля аеродрому, підсумували експерти Defense Express.

Вибухи на аеродромі Бельбек — деталі

Зазначимо, на порталі "Радіо Свобода" можна дізнатись про групу об'єктів, розташованих неподалік від злітної смуги Бельбеку. Зокрема, на карті військових об'єктів ЗС РФ в Криму вказано, що там є два склади паливо-мастильних матеріалів та один склад боєкомплекту — як раз південніше, у районі влучань 31 січня. А північніше — пусковий майданчик для ЗРК С-400 "Тріумф" та радари 92Н6Е і 96Л6.

Які військові об'єкти ЗС РФ є біля аеродрому "Бельбек" в Криму Фото: Радіо Свобода

31 січня жителі окупованого Криму помітили стовп диму над аеродромом "Бельбек", повідомили ЗМІ. Крім того, місцеві жителі чули до пів десятка вибухів та бачили сліди польоту ракет ППО. В Міноборони РФ повідомили про атаку двадцяти українських ракет і запевнили, що усі їх знешкодили.

Раніше Фокус писав про попередні вибухи на військових об'єктах ЗС РФ біля аеродрому Бельбек. Наприклад, 1 жовтня 2022 року стало відомо про інцидент з літаком — стався вибух і росіяни повідомили про втрати особового складу. У січні представники окупаційної влади двічі повідомляли про появу безпілотників. Перший випадок стався 4 січня — пояснили, начебто збили два українських безпілотники. Другий випадок — 16 січня: тоді російська ППО начебто збила усі 10 атакуючих дронів.

Нагадуємо, експерти проаналізували арсенал, який мають або отримають найближчим часом ЗСУ. Серед ракет, які надійдуть від партнерів — ракети, здатні дістати до Кримського мосту.