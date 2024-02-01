"Виробництво "Ланцет" скорочено": як удари по Росії зірвали постачання дронів (відео)

У серпні 2023 року українські військові завдали удару по Загорському оптико-механічному заводу. Підприємство постачало оптичне приладдя для виробництва БПЛА, розповіли журналісти.

Українські військові могли пошкодити виробництво російських безпілотних літальних апаратів "Ланцет". Про це повідомило видання Forbes.

Видання зазначило, що дрон-камікадзе "Ланцет" був однією з найефективніших видів зброї ЗС РФ у війні проти України. Цей апарат підбивав танки, артилерію та іншу техніку. У липні 2023 року значно зросла кількість цих БПЛА, проте "щось перебило подачу".

За інформацією української OSINT-групи "Мольфар", причиною цьому міг стати вдалий удар ЗСУ по Загорському оптико-механічному заводу (ЗОМЗ), який постачав оптичне приладдя для виробника дронів.

Удар по ЗОМБ: що відомо

9 серпня 2023 року у росЗМІ повідомили про потужний вибух на території Загорського оптико-механічного заводу у місті Сергієв Посад Московської області. Це підприємства займалося виробництвом оптичних і оптоелектронних пристроїв. В результаті атаки серйозні пошкодження отримали чотири будівлі підприємства. Також 30 людей були госпіталізовані до лікарні. OSINT-група "Мольфар" вважає, що вибух міг бути спланований українською стороною.

Чому Україна атакувала ЗОМБ

ЗОМБ займався випуском біноклів і прицілів для російської армії. Крім цього, підприємство було пов'язане з виробництвом оптичного приладдя. За словами українського аналітика Дмитра Снєгірьова, що завод, ймовірно, був пов'язаний з виробництвом компонентів для безпілотників "Куб" і "Ланцет".

Скорочення постачань БПЛА "Ланцет"

Згідно з підрахунками російської OSINT-групи LostArmour, на початку 2023 року ЗС РФ застосовували близько 25 БПЛА "Ланцет" на місяць, тоді як до квітня цей показник виріс до 50 одиниць, а в липні досягнув — 135. Після серпня показник почав падати, у вересні-жовтні був на рівні 50 одиниць, у листопаді — 89, а в грудні — 59.

"Замість стрімкого зростання виробництва "Ланцет" було скорочено", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони РФ Олексій Криворучко заявив, що у 2023 році було виготовлено 3500 безпілотників. Натомість експерт із російського виробництва дронів Семюель Бендетт зауважив, що в цю кількість входять розвідувальні БПЛА "Орлан", "Зала", "Ланцет" і великі військові мультикоптери. Якби дві третини виробництва займали дешеві "Ланцети", а не інші дорожчі типи, то їх було б близько 2300 одиниць, тоді як у 2023 році було повідомлено про 779 апаратів, що означає два промахи на кожен удар.

ЗСУ атакували ЗОМБ у Московській області: що відомо

9 серпня потужний вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді Московської області. В результаті вибухи були пошкоджені квартири та постраждали люди. Спочатку росіяни заявляли, що причиною вибуху стало "порушення технологічного процесу", проте пізніше з'явилася ще одна версія — детонація снарядів. Проте місцеві жителі на місці вибуху знайшли предмети, схожі на артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Інститут науки і міжнародної безпеки виявив кілька західних компонентів, які використовують в російських БПЛА "Ланцет-3". Мова йшла про деталі з США, Швейцарії і Чехії.