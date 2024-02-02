БПЛА атакували Брянську область: у МНС Росії попередили про хімічну загрозу, — соцмережі

Росіяни побачили БПЛА та почули повідомлення від МНС, яке пропонувало зачинитись вдома і вдягнути ватно-марлеві пов'язки. Тим часом губернатор регіону ніяк не відреагував на подію.

Зранку 2 лютого жителя Брянська та Брянської області почули сигнал повітряної тривоги та повідомлення по радіо, в якому їх попереджали про загрозу хімічної атаки. Крім того, на відео зафіксували проліт невідомих БПЛА. Про деталі події написали у місцевому Telegram-каналі "ЧП Брянск".

У низці дописів ідеться про повітряну тривогу і про реакцію росіян на надзвичайну подію.

О 10:30 з'явилось відео, на якому жителі села Навля у Брянській області зафіксували політ БПЛА. Пристрій деренчав, спокійно летів на висоті в кілька десятків метрів — при цьому не було чутно, щоб за ним полювали російські комплекси ППО.

БПЛА у небі над Брянською областю Фото: Скриншот Безпілотник над РФ Фото: Скриншот

Наступний допис надійшов з села Сєльцо. Жителі населеного пункту записали повідомлення по радіо, в якому МНС Росії попереджало про можливість хімічної загрози. Людям радили вдягнути ватно-марлеві пов'язки, міцно зачинити вікна та двері. Текстове повідомлення аналогічного змісту надійшло на телефони росіян.

Повідомлення у селі Сельцо від МНС Росії Фото: Скриншот МНС РФ попереджає про загрозу хімічної атаки Фото: Скриншот из Telegram

Тим часом сигнал повітряної тривоги дістався до Брянська. Про це свідчить допис, опублікований о 10:33. На відео можна побачити, як жінка перебуває у магазині, а потім швидко прямує з приміщення, почувши сигнал.

Якщо розмістити населені пункти, яких зачепив сигнал тривоги або де бачили БПЛА, то можна побачити орієнтовну траєкторію руху пристрою. Зокрема, він петляє: рухається з Навлі у Брянськ, а далі завертає ліворуч — на Сєльцо.

БПЛА над Брянською областю - траєкторія польоту Фото: Google Maps

У Telegram-каналі губернатора Брянської області Олександра Богомаза поки що немає інформації про повітряну тривогу у регіоні. Останній його допис стосується візиту до Білорусі, де він домовляється про ремонт та закупівлю сільськогосподарської техніки. Про ситуацію у області також мовчать у Telegram-каналі Міноборони РФ та у каналі ГУ МНС у Брянській області.

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, 30 січня жителі Брянської області розповідали про чергову атаку безпілотників. Згідно з заявами представників влади, пристроїв було три і їх усі начебто знешкодили сили ППО. 19 січня стало відомо про вибух на нафтобазі, розташованій у місті Клинці за 50 км від українсько-російського кордону. В ГУР Міноборони заявили, що дійсно провели диверсію на території ворога.

Тим часом 21 січня палало на нафтопереробному підприємстві в Усть-Луга під Санкт-Петербургом. Дронам, щоб дістатись до цілі, довелось здолати майже 1 тис. км, при чому орієнтовний маршрут міг пролягати через Брянську область.

Нагадуємо, 31 січня було гучно на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму: за оцінками, там могли знищити підземний бункер та пошкодити РЛС. 1 січня українська розвідка повідомила про вдале відпрацювання по російському військовому катеру "Ивановец".