Звільнення Залужного: генерал поки біля керма, але що далі, невідомо, — NBC News

На думку зарубіжних аналітиків, спекуляції на таку делікатну тему, як відставка головкома ЗСУ, допомагають Росії підтримувати надії на те, що вони можуть послабити політичну волю України.

Невизначене майбутнє українського генерала Валерія Залужного оголило можливі тріщини у керівництві України. Так вважає NBC News, коментуючи чутки, які рояться довкола головкома ЗСУ.

Видання зазначає, що історія про можливу відставку головнокомандувача української армії може підірвати довіру всередині країни, оскільки російсько-українська війна наближається до дворічного рубежу, а моральний дух на полі бою і серед населення стає дедалі напруженішим.

"Заперечення українських офіційних осіб мало допомогли заспокоїти припущення про швидке звільнення популярного командира, і це при тому, що Київ стикається з хворобливою нестачею боєприпасів та солдатів, а також із сумнівами у стійкій підтримці союзників", — йдеться у статті.

За словами аналітиків NBC News, генерал Залужний все ще біля керма, але його доля невідома. Поширені в різних ЗМІ повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський таки збирається звільнити свого воєначальника, цього тижня досягли апогею.

"Ці чутки, безумовно, шкідливі. Будь-які ознаки того, що на вищих рівнях ухвалення рішень існують розбіжності, ризикують стати сигналом того, що український уряд не впевнений у прогресі та напрямку протистояння. А це явно недоречно в той момент, коли уряду необхідно демонструвати впевненість", — вважає експерт з конфліктів та безпеки з Королівського коледжу Лондона Крістофер Так.

Він додає, що спекуляції на таку делікатну тему допомагають Росії підтримувати надії, що вони можуть послабити політичну волю України до продовження бойових дій.

Водночас усередині України суспільство хоче ясності та офіційного пояснення, якщо у військовому командуванні відбуваються серйозні зміни.

"Громадяни чітко розуміють, що виживання країни та їх самих залежить від відносин між вищими цивільними та військовими чиновниками. Ось чому існують таке хвилювання і тривожність", — пояснює військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

До історії питання

Чутки про майбутнє головкома Залужного ходили хвилями після того, як літній контрнаступ України, розпочатий у 2023 році, не призвів до якихось серйозних проривів. Вони досягли піку в листопаді минулого року, коли Залужний припустив, що ситуація на полі бою зайшла в глухий кут — твереза оцінка, яка не сподобалася Зеленському, який намагався її применшити.

З того часу прихильники президента України, за словами NBC News, публічно дорікали Залужному за його лідерство і заявляли, що він не має чіткого плану, як виграти війну. Крім того, два найпопулярніші лідери України нещодавно озвучили розбіжності щодо необхідності масової мобілізації цивільного населення.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров категорично спростував "звільнення Залужного" українським ЗМІ, а Міністерство оборони заявило у соціальній мережі, що це неправда. У РНБО стверджують, що станом на 2 лютого немає документа про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Водночас Financial Times із посиланням на кілька неназваних джерел повідомила, що Зеленський просив генерала звільнити свою посаду та пропонував йому нову роль, але Залужний відмовився. NBC News не змогла незалежно перевірити ці повідомлення, а багато українських офіційних осіб від коментарів відмовилися.

У четвер, 1 лютого, CNN опублікувало есе генерала. За словами головкома, воно було написане до "очікуваного оголошення про його звільнення". У ньому генерал розповідає про свої цілі на 2024 рік і перелічує, на його думку, проблеми, які стоять перед Україною, включно зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників і здатністю Росії ухилятися від санкцій для створення більшої кількості зброї.

Він також вказує на "значну перевагу" Москви у можливості мобілізувати та вербувати стільки людей, скільки вона хоче, на відміну від того, що генерал назвав "нездатністю державних інститутів в Україні підвищити чисельність наших Збройних Сил без вжиття непопулярних заходів".

Україна та союзники — розвиток відносин

Того ж четверга, 1 лютого, Україна отримала серйозну підтримку від своїх європейських партнерів у вигляді пакета фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, що дасть змогу утримати на плаву зруйновану війною економіку країни. Водночас, як зазначає видання, допомога США, як і раніше, затримується в Конгресі, а Зеленський бореться за те, щоб увага всього світу не змістилася з України у бік Близького Сходу.

Протягом війни вся країна, зокрема президент України, старанно працювали, щоб продемонструвати рішучість та згуртованість. Водночас Кремль, безумовно, уважно стежить за ситуацією: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив в останній день січня, що ця сага з відставкою демонструє, що Київ має "багато проблем" і "справи там йдуть не дуже добре".

Валерій Залужний — ще раз про нього

50-річний генерал Залужний є кадровим військовим та очолив Збройні Сили України у 2021 році, за сім місяців до повномасштабного вторгнення Москви. Українці віддають йому належне за те, що він стримав російські війська навколо столиці у перші місяці війни, а також за дві великі контрнаступальні кампанії України у 2022 році, під час яких було звільнено значні окуповані території на сході та півдні країни.

І хоча його керівництво під час контрнаступу минулого літа не призвело до значних проривів, його схвалення залишається високим. Генерал, який не часто виступає на публіці, має велику пошану в армії та серед простих українців. Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у грудні минулого року, показало, що 92% українців довіряють Залужному.

Генерал не продемонстрував жодних власних політичних амбіцій, але його популярність породила чутки, що він може кинути виклик Зеленському, коли наступного разу відбудуться президентські вибори, спочатку заплановані на цей рік, але відкладені через воєнний стан.

Нагадаємо, за даними The Times, президент Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про звільнення, але скасував своє рішення під тиском військового командування та міжнародних партнерів.

У CNN з посиланням на власні джерела інформували, що звільнення все ж таки відбудеться. Журналісти повідомляли, що Залужний піде з посади до кінця тижня.