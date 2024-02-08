Компенсація за оренду житла збільшилася: скільки отримають військові у 2024 році

Розмір грошової компенсації, яку виплачують військовим за оренду житла, відрізняється залежно від того, в якому регіоні знято житло.

Українським військовим у 2024 році виплачуватимуть підвищені компенсації, якщо вони орендують житло. Про це повідомляють на сайті АрміяInform.

У публікації сказано, що розмір компенсації мають переглядати щороку, хоча 2023 року жодних змін не було. Але у 2024-му, згідно з окремим дорученням міністра оборони, з 1 січня встановлено такі розміри компенсації:

за оренду житла в Києві — 4,56 тисячі гривень щомісяця (на 760 гривень більше, ніж у 2023 році);

за оренду житла в обласних центрах — 3,42 тисячі гривень (на 570 гривень більше);

якщо військові орендує житло в іншому населеному пункті — 2,28 тисячі гривень (на 380 гривень більше).

Водночас для військових, у сім'ї яких є троє і більше осіб, суми компенсації збільшаться в півтора раза.

Хто може отримати компенсацію

На грошову компенсацію можуть претендувати:

офіцери;

рядові;

сержанти.

Виплати надаються тим, хто служить за контрактом, за місцем проходження військової служби на основі наказу командира військової частини. При цьому компенсацію не виплачують мобілізованим військовим.

Кому з військових держава доплачує 30 тисяч гривень

Як сказано в наказі Міністерства оборони №260, виплати в розмірі 30 тисяч гривень належать військовослужбовцям, які виконують бойові завдання відповідно до бойових наказів, пропорційно часу, витраченому на виконання бойових завдань протягом місяця. Так, виплати можна отримати, якщо військові:

беруть участь у підготовці до військових операцій у військових у межах військових підрозділів, що входять до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України для забезпечення захисту держави;

керують угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

займаються розмінуванням (виявленням, знешкодженням і знищенням) вибухонебезпечних предметів у районах, де не ведуться бойові дії.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Києві з громадянином Грузії, який захищав Україну на фронті від російських загарбників, трапився неприємний інцидент. Так, захисник, який у боях втратив обидві кінцівки ніг, не зміг орендувати житло, оскільки власник квартири сказав: "Я не хочу, щоб у квартирі жив інвалід".

Також нагадаємо, що 3 січня президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири для українських військових, які обороняють наші землі від навали окупантів.