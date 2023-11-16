"Не хочу, щоб у квартирі жив інвалід": у Києві військовому відмовили в оренді житла (фото)

Громадянин Грузії став на захист України та воював добровольцем у лавах Грузинського легіону. Після втрати кінцівок військовослужбовець пройшов довгий шлях реабілітації, а його родина планувала орендувати житло в Києві.

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У Києві відмовили в оренді житла грузинському військовому, який воював на боці України з 24 лютого 2022 року та в боях втратив обидві кінцівки ніг. Про це повідомила його дружина Катріна Калайтанова в Instagram.

Військовому відмовили в оренді житла через інвалідність — позиція родини

"У нас з чоловіком трапилася жахлива ситуація, яка показала мені, черговий раз, які є тв*рюки в нашому суспільстві", — написала Катріна Калайтанова.

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Вона розповіла, що її чоловік, громадянин Грузії, став на захист України, будучи добровольцем в складі Грузинського легіону, з 24 лютого 2022 року. Військовий втратив обидві кінцівки ніг під час виконання бойових завдань, після чого пройшов довгий шлях реабілітації та тренувань, а наразі адаптується до протезів.

Зі слів Калайтанової, її чоловік довгий час перебував у реабілітаційному центрі, проте потім родина вирішила винайняти житло. Власник квартири сказав чоловікові: "Я не хочу, щоб у квартирі жив інвалід".

"Хочу сказати таким п*творам, що цей "інвалід", як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тв*рюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу, а вдало сидять вдома і сплять чомусь не в окопі", — заявила вона.

Жінка наголосила, що наступного дня їм знову відмовили в оренді квартири.

"Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова. Щоб я не казала орендарю, що він на візку", — повідомила вона.

Військовому відмовили в оренді житла через інвалідність — позиція платформи ЛУН

На інцидент відреагували в компанії ЛУН, яка має свій сайт оголошень з продажу, купівлі та оренди житла. У компанії зазначили, що не знають, на якому ресурсі родина героя шукала житло, проте "ЛУН" проти будь-якої дискримінації військових та їхніх сімей.

"Зі свого боку, ми доповнюємо редакторську політику сайту Rieltor, щоб не допускати подібної дискримінації в Україні. Закликаємо професійних рієлторів наголошувати подібним власникам квартир на недопустимості такої поведінки", — заявили в компанії ЛУН.

Також у компанії нагадали, що дискримінація заборонена Конституцією України, законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" та ратифікованою Україною Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Співзасновник компанії Андрій Міма повідомив, що платформа ЛУН перевірила квартиру, власник якої відмовив здавати її ветерану. Після цього компанія видалила оголошення про її здачу з усіх своїх платформ — Rieltor, Bird, Flatfy та ЛУН.

"Звʼязались з дружиною військового, котрій відмовили в оренді. Вибачились. Попросили сповіщати нам про подібні випадки. Наша редакційна політика строго засуджує будь-яку можливість дискримінації. За відмову в здачі людям з інвалідністю, особливо ветеранам, ми будемо банити такі оголошення", — заявив Андрій Міма.

Крім цього, він попросив усіх, хто зіштовхнувся з подібним відношенням, негайно залишати скарги на платформах. Також Міма закликав рієлторів проводити роботу з власниками та розповідати про неприпустимість такого ставлення.

Нагадаємо, 14 листопада українські бійці, яких комісували через травми, розповіли про ставлення суспільства. За словами одного з військових, наразі суспільство не готове до такої кількості поранених та людей з інвалідністю.

31 жовтня глава Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що в Україні хочуть допомогти людям з інвалідністю стати економічно самостійними. Вона зазначила, що через російсько-українську війну в Україні кількість людей з інвалідністю зростатиме швидше, ніж зазвичай.