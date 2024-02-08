Причиною відставки Залужного стали його розбіжності з Пентагоном, — Politico

За словами журналістів, причиною відставки головкома ЗСУ Валерія Залужного стала його відмова дотримуватися рекомендацій США щодо проведення літнього контрнаступу.

У четвер, 8 лютого, в Україні відбулася зміна військового командування — замість генерала Валерія Залужного головкомом ЗСУ став генерал Олександр Сирський. Про можливі причини відставки головкома пише видання Politico.

На думку журналістів, виявилося, що існує серйозна напруженість між Пентагоном і головкомом ЗСУ, суть якої — у стратегії й тактиці наступу українських військ. За словами інсайдерів, Пентагон наполягав на тому, щоб ЗСУ здійснили один потужний прорив у тому напрямку, куди рекомендували американські штабні офіцери. Замість цього Київ почав наступ одразу за кількома напрямками, вважаючи, що так росіянам буде складніше відправити підкріплення за різними пунктами.

"Після кількох тижнів суперечок стало очевидно, що українці взагалі не хочуть дослухатися до порад США, вони вирішили, що американські військові не можуть їм нічого запропонувати в плані порад", — пише Politico з покликанням на американське військове джерело.

І коли президент Володимир Зеленський повідомив Білому дому про намір внести кадрові зміни у військове керівництво України, там відповіли, що це рішення — на розсуд Києва.

"Ми ясно дали зрозуміти, що не збираємося втручатися в це конкретне рішення. Ми прямо заявили про це президенту України", — підкреслив днями радник із національної безпеки адміністрації президента США Джейк Салліван.

Успіхи воєнного часу

На думку експертів Politico, неможливо применшити важливу роль генерала Залужного на початку війни. Саме він у терміновому порядку перекинув недостатньо оснащені підрозділи на поле бою, щоб відбити масований наступ російських військ на Київ. Саме Залужний затримав російських окупантів настільки довго, що в Україну почала надходити західна допомога.

Потім, наприкінці 2022 року, він повів українські війська в приголомшливий контрнаступ, унаслідок якого було відвойовано значні ділянки території.

Одна із заслуг головкома — встановлення міцних відносин із міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими високопоставленими західними генералами, що зіграло вирішальну роль у забезпеченні військової підтримки у 2022-2023 роках.

"Армія при Залужному билася чудово, але уряд і парламент його погано підтримували", — каже Глен Грант, колишній британський офіцер і військовий експерт ризького Фонду безпеки країн Балтії.

Грант вказує на напруженість, що посилюється між Зеленським і Залужним у зв'язку із законом про мобілізацію, який гальмує, — Залужний хотів збільшення чисельності військ, однак це рішення здавалося політично небезпечним.

Грант також вказав на деякі проблеми з управлінням в українській армії, хоча обмовився, що не можна сказати, хто в цьому винен.

"Деяких із найслабших генералів було залишено, а найкращі залишилися без діла. Незрозуміло, чия це вина. Залужний — найкращий мотиватор. Те, чого йому не вистачає в навичках і управлінських знаннях, він компенсує характером", — додав британський офіцер.

Але цього виявилося недостатньо, щоб генерал залишився у фаворі у верховного головнокомандувача.

За словами австрійського військового аналітика Тома Купера, Залужний також потрапив під вогонь через те, що не завершив трансформацію ЗСУ у війська західного зразка, не поліпшив логістику та не провів ротацію військ далеко від лінії фронту, щоб дати їм змогу відпочити й відновитися, а не залишати їх в окопах на всю війну.

Внутрішні проблеми

Стосунки між президентом Зеленським і головкомом Залужним були напруженими протягом останніх кількох місяців. Як кажуть експерти — через розчарування щодо невдалого контрнаступу 2023 року.

Деякі американські та західні радники рекомендували масштабніші та цілеспрямованіші атаки на конкретні позиції, які б спрямували українські сили проти слабких ділянок добре укріплених російських ліній. Однак, на думку інсайдерів, позиція Залужного була дещо зверхньою, і головним аргументом звучало те, що західні союзники не мали досвіду бойових дій такого масштабу та в такій війні.

Однак коли почалися бої, за інформацією інсайдерів, свіжі українські частини, навчені західними військовими, але ті, що самі не мали бойового досвіду, ледве справлялися з жорстокими атаками, наштовхуючись на російську оборону.

"Після кількох місяців боїв Україні вдалося відвоювати лише кілька кілометрів території ціною величезних втрат у живій силі й техніці. Так робити було не можна. Це було неможливо", — наголосив один український офіцер.

За його словами, Україні слід застосувати "асиметричний" підхід, який зосередиться на оборонних і промислових об'єктах усередині Росії, "щоб зламати їх, замість цієї м'ясорубки".

Наприкінці року Залужний розмістив свою публічну думку в провідному британському виданні Economist, яка, якщо навіть і була правдивою, не спрацювала на користь Україні.

"Есе Залужного змусило Зеленського терміново переконувати партнерів у тому, що війна не зайшла в глухий кут. Роздратування викликало й те, що оточення Залужного відкрито й публічно обговорювало президентські перспективи Залужного", — зазначив Володимир Фесенко, головний аналітик київського Центру політичних досліджень "Пента".

І додав, що в такій ситуації не можна допускати двовладдя, тенденція до якого вже намічалася.

"Це не боротьба за владу. Ці два варіанти не можуть співіснувати", — підкреслив аналітик.

І знову Залужний після чуток про можливу відставку вдався до інформаційної відкритості, опублікувавши в CNN статтю, де заявив: його війська повинні отримати нові форми підготовки та нову зброю, щоб повною мірою скористатися своєю невеликою перевагою в створенні нових смертоносних безпілотників.

Відвертість генерала знову не пішла на користь ні ситуації на фронті, ні відносинам із західними союзниками та партнерами, зокрема США, де бурхливо розвивалася внутрішньополітична криза. Деякі думки, висловлені в новій публікації, були підхоплені російськими пропагандистами, котрі, як, наприклад, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, поширювали наративи, що в Києві "справи йдуть не дуже добре".

"Однак як би не розвивалися події у зв'язку з перестановками в керівництві, ключове завдання для України залишається незмінним — це розробка та реалізація якісної військової стратегії у 2024 році", — підкреслив Микола Бєлєсов, старший військовий аналітик благодійного фонду "Повернись живим".

8 лютого президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

Трохи згодом увечері президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного та призначення генерал-полковника Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України.