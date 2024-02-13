"Хитрі речі" з ВОГами: у РФ поскаржились на дрони, від яких відбиваються на Запорізькому напрямку

Особливо небезпечним є сільськогосподарський дрон, який літає вночі, який може нести чотири гранати або вести за собою рій FPV-дронів. Росіяни запевняють, що будуть вивчати винаходи українців.

Підрозділи ЗС РФ, які протистоять ЗСУ у Запорізькій області, потерпають від ударів різних видів безпілотників. Серед пристроїв, які завдають найбільше шкоди — дрон під назвою "Баба Яга", який здатен керувати цілим роєм. Про дрони Сил оборони України, які використовуються на південному відрізку фронту, росіяни розповіли в сюжеті росЗМІ "РИА Новости".

Російський військовий показав українські безпілотники, які вдалось приземлити. При цьому зазначив, що ЗСУ їх "активно використовують" на лінії фронту.

Перший екземпляр БПЛА — FPV-дрон. Зі слів російського окупанта, такі дрони "збиваються досить рідко". Запевнив, що у них висока швидкість — до 90-140 км/год. Якщо такі пристрої падають і не вибухають, їх обов'язково підбирають, щоб потім розібрати і з'ясувати, як він працює. Зокрема, шукають "нестандартні рішення", які вивчать інженери РФ, а потім будуть "переймати".

Дрон ЗСУ в руках у військового ЗС РФ

Інший пристрій, який потрапив до рук окупантів — коптер Matrix з вісьмома пропелерами. Росіянин зауважив, що їх збивати "трошки легше": поки що мають один такий пристрій.

Дрон ЗСУ - коптер з пропелерами

Особливу увагу росіянин приділив "цікавому" пристрою, який здатен нести чотири підвісні ВОГи (ВОГ — "выстрел осколочный гранатометный"). В конструкції використали магніт і це "досить небезпечна річ". Дрон літає повільніше, але "турботи приносить", поскаржився військовий ЗС РФ.

Дрони ЗСУ - пристрій для скидання ВОГів

У розмові з російським журналістом військовий зауважив, що українці мають "масу хитрих речей, якими замінюють нестачу артилерійських снарядів". Особливо небезпечними називає колишні сільськогосподарські дрони, які називають "Баба Яга". Пристрій використовується як "матка-ретранслятор", який допомагає FPV-дронам залітати далі — на 20-25 км в тил. Крім того, до нього прилаштовують чотири ВОГи, а літає він вночі, тому його важко збити.

Також у репортажі "РИА Новости" з'явився фахівець, який додав деякі коментарі до розповіді військового. Він зауважив, що принесли дійсно "рідкісні екземпляри": FPV-дрони та багаторазові пристрої, здатні нести чотири заряди.

Безпілотники ЗСУ з вісьмома пропелерами Безпілотники ЗСУ, яку захопили окупанти на Запорізькому нпарямку Безпілотники ЗСУ - FPV-дрон Безпілотники ЗСУ - FPV-дрон зблизька Безпілотники ЗСУ - частина дрона

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, в січні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий проєкт з допомоги армії, в межах якого українців вдома можуть створити дрон для ЗСУ. З цією метою опублікували перелік необхідних компонентів та інструкцію для збирання. Також пояснили, що кожен такий пристрій буде перевірятись і лише після того надходитиме на фронт.

В проєкті "Армія дронів" повідомили, що протягом семи місяців роботи спеціальних рот БПЛА вдалось знешкодити 14 тис. цілей ЗС РФ. А військовий ЗС РФ описав, як діє український дрон-ретранслятор, який він назвав "маткою", — про це раніше розповідав Фокус.

Нагадуємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна, завдяки наземним та морським дронам, а також роботизованій техніці, веде "війну майбутнього". Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська повідомила, яка саме кількість безпілотників потрібна ЗСУ, щоб виграти у протистоянні з російською армією.