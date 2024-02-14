Брешуть і перебільшують: в РФ навмисно поширюють фейки про "втрати ЗСУ в Селидовому", — ISW

Кремлівська пропаганда намагається приховати втрати ЗС РФ у боях під Авдіївкою, а також вплинути на моральний стан українців. Із цією метою підготували інформаційну спецоперацію, яку поширювали різними каналами в соцмережах.

Росіяни почали масову дезінформаційну кампанію, щоб збурити українське суспільство розміром втрат, які начебто сталися внаслідок обстрілу "полігону в Селидовому". Неузгодженість і перебільшеність фейкових повідомлень показує, що насправді надзвичайної події не сталося, але відбувається операція зі збурення українського суспільства. Про деталі інформаційної спецоперації йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 13 лютого.

Аналітики дослідили повідомлення, які поширювалися в прокремлівських Telegram-каналах. У частині повідомлень розповідали про начебто загибель великої кількості українських військових на полігоні в Селидовому на Донеччині.

Російські пропагандисти додавали "подробиці": удар був комбінований кількома засобами ураження — касетними боєприпасами, ракетами "Іскандер" і авіаційними ракетами. Автори вказували, що на полігоні перебували бійці Третьої штурмової бригади й саме вони постраждали від повітряної атаки.

Водночас кількість "втрат" від допису до допису змінювалася, зауважили аналітики. Зокрема, спершу вказували число — "до 1500 осіб". Пізніше допустили, що "загиблих" може бути менше — "від 300 до 1500". Урешті додали подробиці та максимально зменшили "втрати" особового складу — "30 людей, дві БМП" тощо.

Обстріл Селидового — допис про "втрату 1500 осіб" Обстріл Селидового — допис про "втрату від 300 осіб" Обстріл Селидового — допис про "втрату 30 осіб"

Ще один доказ навмисності — публікація в кремлівському інформаційному агентстві ТАСС. У дописі від 13 лютого повідомили про "втрати в Селидовому" на основі допису у фейковому Telegram-каналі військової частини ЗСУ. До того ж автори цього каналу за кілька годин самі спростували власне повідомлення.

Селидове — заява ТАСС Фото: Скриншот Селидове — заява "бригади ЗСУ" Фото: Скриншот

У звіті ISW підсумували, що "російські джерела навмисно перебільшують українські втрати під час російського удару поблизу Селидового". Висновок підтверджується даними Центру протидії дезінформації: фахівці центру вказують, що ІПСО "спрямоване на приниження морального стану українців".

"Обстріл" Селидового — що відомо

Зазначимо, вдень 13 лютого в РФ почали поширювати повідомлення про начебто великі втрати серед українського війська внаслідок обстрілу Селидового — населеного пункту на Донеччині, розташованого за 20 км від лінії фронту під Донецьком. Стверджували, що кількість втрат — начебто близько 1500 осіб, а причина подібного — шикування, яке провели на честь призначення нового головкома. Інструкції щодо того, які меседжі потрібно поширювати, розмістили в Telegram-каналі "Цифровая армия России", — написали на порталі "Без брехні".

У ЗСУ спростували заяви російських пропагандистів. Зі спростуванням виступив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Військовий підтвердив, що відбувається інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО) РФ, яка має єдину мету: приховати значні втрати росіян на фронті.

"Так противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (із 5-го до 11 лютого) — 2947 осіб", — написав генерал у Telegram-каналі.

14 лютого ЗС РФ дійсно вдарили по Селидовому — про це повідомили в міській військовій адміністрації. Пізно ввечері ворог обстріляв 5-типоверхівку та міську лікарню: є жертви, серед них — дитина, ідеться в повідомленні чиновників.

Нагадуємо, у ніч на 13 лютого росіяни запустили по українцях зграю дронів-камікадзе. Вибухи пролунали в Дніпрі: ворог поцілив по Придніпровській ТЕС.