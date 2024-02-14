На ВДК "Цезарь Куников" загинула більша частину екіпажу: в ГУР розповіли про наслідки (фото)

Корабель раніше вже втрачав капітана: він загинув під час удару ЗСУ по порту Бердянська. Тепер можлива загибель не лише капітана, а й більшості моряків ЧФ РФ на борту військового судна.

Під час удару по великому десантному кораблю (ВДК) "Цезарь Куников" могла загинути більша частина екіпажу. У вантажних трюмах судна, ймовірно, розмістили боєкомплект. Про наслідки атаки на ВДК Чорноморського флоту РФ розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі порталу NV.

Юсов заявив, що точні цифри втрат російського екіпажу поки що не відомі. При цьому в ГУР впевнені, що на дно пішла "більшість екіпажу".

Зі слів представника розвідки, корабель отримав серйозні пошкодження і не підлягає відновленню. На момент, коли по ньому вдарили українські ракети чи дрони, трюми ВДК був наповнені снарядами.

Про інші деталі атаки на ВДК "Цезарь Куников" Юсов не розповів.

Зазначимо, Міноборони РФ мовчить про долю "Цезаря Куникова". Російські медіа та прокремлівські пабліки також нічого не розповідають про події, які відбулись біля південного узбережжя Криму, але запевняють, що "весь екіпаж живий".

У мережі можна відшукати архівні фото екіпажу ВДК, зроблені у 2012 році. На кадрах, опублікованих на порталі Міноборони РФ — російські моряки під час урочистого шикування на честь Чесменської битви (відбулась у 1770 році під час російсько-турецької війни).

ВДК "Цезарь Куников" - частина екіпажу Фото: Міністерство оборони РФ ВДК "Цезарь Куников" - моряки ЧФ РФ Фото: Міністерство оборони РФ

Хто був командиром корабля на момент НП 14 лютого, у мережі не відшукалось. Однак одного командира ВДК вже втрачав — це сталось у березні 2022 року після удару ЗСУ по порту Бердянська. Саме тоді, як написали росЗМІ, загинув командир Олександр Чирва.

На порталі "Военное обозрение" можна побачити світлини з бойового корабля РФ, який брав участь у військових діях під час війни РФ з Грузією. Вказується, що по всій довжині судна проходить танкова палуба, на якій можна встановити будь-яку броньовану техніку. Попереднім командиром корабля був капітан 2 рангу Олексій Безолюк.

ВДК Цезарь Куников - капітан Олексій Безолюк (у 2012 році) ВДК Цезарь Куников - кормова артустановка АК-275 ВДК Цезарь Куников - пускова установка МС-73

Цезарь Куников затонув — деталі

Зазначимо, зранку 14 лютого 2024 року жителі південного узбережжя Криму повідомили, що чули п'ять гучних вибухів та кулеметні черги. Пізніше Міноборони РФ повідомило, що начебто успішно відбили атаку БПЛА літакового типу, запущених Силами оборони.

В ГУР Міноборони тим часом опублікували кадри влучання морських дронів по російському морському кораблю. У повідомленні розвідки пояснили, що вдалось підірвати ВДК "Цезарь Куников", який перебував неподалік від узбережжя. За попередніми оцінками МВС України, на борту російського десантного корабля могло перебувати близько 90 осіб.

Нагадуємо, Фокус зробив підбірку матеріалів, у яких пояснюється важливість ВДК "Цезарь Куников" для російського флоту. Також опубліковано колекцію мемів, на яких українці проводять паралелі між вибухом корабля та днем Святого Валентина.