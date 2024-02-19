Влаштували пекло: експерт розповів, яку серйозну зброю ЗС РФ застосували в Авдіївці (відео)

На думку авіаексперта Костянтина Криволапа, якщо у ЗСУ не буде далекобійних ракет і можливості серйозно "погасити" ворожі системи ППО уздовж лінії фронту, винищувачам F-16 нічого там робити.

Українські військові знищили вже 30% російських літаків Су-34. Таку цифру озвучив в ефірі телемарафону "Єдині новини" авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

Експерт підкреслив, що російські окупанти на лінії фронту зараз застосовують свою найпотужнішу зброю — керовані авіаційні бомби (КАБи).

"Вони їх запускають з універсальних модеруючих пускових контейнерів, які мають свої блоки наведення і вони можуть там планувати. Вони змушені їх скидати на відстані не ближче 25-30 кілометрів від зони бойового зіткнення для того, щоб цими КАБами вражати наші війська", — пояснив Криволап.

І навів як приклад Авдіївку, де росіяни влаштували справжнісіньке пекло, скидаючи за день 60-70 цих КАБів.

"Це стільки, скільки вони раніше за тиждень не скидали по всьому фронту. У росіян це можливо зараз найсерйозніша і найпотужніша зброя", — уточнив експерт.

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Він акцентував увагу на тому, що ці бомби не найточніша зброя, але їх у росіян така незліченна кількість, що ці цифри перебувають навіть "за межами розуміння".

Крім того, Криволап розповів, що носіями цих КАБів є СУ-34, а зверху їх прикривають винищувачі Су-35. Саме тому знищення російських літаків-винищувачів має значний вплив на можливості окупантів у небі.

"Зараз можна спостерігати такий процес, що кількість і темпи, з якими ми вибиваємо ці літаки, вони вищі, ніж можливості Росії їх знову зробити і підготувати для них відповідний льотний персонал", — акцентував він.

Авіаційний експерт зазначив, що на початку гарячої фази війни росіяни мали близько 105 одиниць Су-34, зараз за різними підрахунками у ворога залишилося близько 70 машин.

"Це досить серйозне число. Але те, що їх постійно вибивають і вибили вже 30% цих Су-34 — це дуже суттєво", — підкреслив він.

Водночас Криволап зауважує, що проблеми у росіян можуть виникнути не через дефіцит літаків, а через відмову льотчиків вилітати на бомбардування української території.

"Їх вражають і вражають. Це може змусити російських пілотів задуматися, чи варто сідати за штурвал цієї машини і нести бомби на територію України. Російські пілоти починають думати, чи виконує їхня держава той контракт, який вони підписали", — пояснив він.

Чи допоможуть Україні F-16

Очікувані всіма винищувачі F-16, на думку авіаційного експерта, можуть допомогти українським військам на лінії фронту, але тільки залежно від поставлених перед ними завдань.

"Якщо в нас не буде далекобійних ракет і можливості серйозно подолати і погасити ворожі системи ППО по лінії бойового зіткнення на фронті, то там не буде їм (F-16. — Ред.) чого робити. Спочатку потрібно відпрацювати ракетами на кшталт ATACMS, знищити основні радіолокаційні системи і пускові установки, а тільки після цього туди можна запускати ці літаки. Так, як це робиться за давно прописаними стандартами НАТО", — акцентував Криволап.

За словами експерта, літакам F-16 буде досить важко виконувати основні функції знищення ворога, його техніки, ППО та логістичних ланцюжків без підтримки далекобійними ракетами. Крім того, сам літак має бути з радаром тієї модифікації, яка стоїть на сучасних моделях.

"Це дасть змогу літаку почуватися дуже спокійно під час зустрічі з винищувачем Су-35. Тому що у Су-35С стоїть дуже потужний радар, який, за заявами росіян, досить далеко бачить і може пускати ракети на велику відстань", — зауважив Криволап.

Він вважає, що якщо F-16 не матиме аналогічного озброєння, якщо ці літаки поставлять із модифікацією, в якій встановлено двадцятий блок подовження життєвого циклу (так званий MLU), тоді F-16 на лінії бойового зіткнення не матиме що робити.

Втрати російської авіації — останні новини

За останні дві доби російські окупанти на східному напрямку фронту втратили одразу чотири літаки.

Нагадаємо, 17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 і один Су-35 — над Донецькою областю. За деякими російськими джерелами, Су-35 було збито внаслідок дружнього вогню.

У неділю, 18 лютого, українські захисники ліквідували ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Фокус писав, що 18 лютого ЗМІ назвали 5 місць, де РФ намагається прорвати оборону українських військ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил з Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ. Однак російські війська спробували штурмувати селище Ласточкине на захід від Авдіївки, але ЗСУ відбили 14 ворожих атак.