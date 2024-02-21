Катував у Бородянці: на полігоні у Волновасі міг загинути комбриг 36 ОМСБр, — соцмережі (фото)

Російська влада не оголошує жалобу щодо військових ЗС РФ, по яких прилетіло під Волновахою. Росіяни, які живуть біля в/ч на Забайкаллі, сумують через події в Україні.

Під час прильоту двох ракет HIMARS по російському полігону під Волновахою міг загинути комбриг 36 ОМСБр Гусейн Мусаев. Про долю окупанта, який очолював військову частину 06705 на Забайкаллі, розповів OSINT-розслідувач з ніком Necro Mancer у соцмережі X (Twitter).

OSINT-розслідувач помітив повідомлення в групі "Забайкалье Чита" у забороненій російській соцмережі.

У повідомленні йшлося про Гусейнова: розповіли, що він перебував на Волновахському полігоні, по якому ЗСУ вдарили 20 лютого. Стверджується, що знешкоджено 67 осіб, також є певна кількість поранених. Повний список загиблих ще уточнюється. Поки що місцева влада Борзинського району Забайкальського краю РФ оголосили жалобу.

Полігон під Волновахою - повідомлення у соцмережі Фото: Скриншот

У дописі, також публікують світлину росіянина, який загинув на українській території.

Полігон під Волновахою - військовий ЗС РФ Мусаев Гусейн Фото: З відкритих джерел

На момент публікації статті допис про Гусейнова було видалено, однак його все ж можна побачити у архіві пошукової системи. Крім того, є низка коментарів, в яких росіяни сумують за загиблим окупантом і хвилюються, що місцевий губернатор Олександр Осипов не оголосив жалобу.

Полігон під Волновахою - враження від прильоту Фото: Скриншот Полігон під Волновахою - відгуки про загиблих Фото: Скриншот

Зазначимо, Осіпов у Telegram-каналі не згадує про інцидент у Волновасі. Натомість він пише про спортивні досягнення росіян.

Тим часом у дописах Генштабу ЗСУ, журналістів та народного депутата Юрія Мисягіна можна дізнатись, чим особлива 36 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ. Зокрема, окремі підрозділи цієї бригади чинили воєнні злочини у місті Бородянка на Київщині — проти них відкрито кримінальне провадження. Крім того, українське командування весною 2022 року повідомило, що цей підрозділ втратив 60% складу і його терміново відкликали на відновлення.

Злочини 36 ОМСБр ЗС РФ під Бородянкою Фото: Скриншот

Полігон під Волновахою — деталі подій 20 лютого

Про надзвичайну подію у селі Трудновському неподалік від Волновахи стало відомо від російських військкорів вдень 20 лютого. Стверджувалось, що на полігоні відбулось шикування кількох підрозділів ЗС РФ і саме в той момент начебто прилетіли дві-три ракети HIMARS. За попередніми оцінками могло загинути близько 70 російських військових — Міноборони Росії інформацію не підтвердило. Однак у мережі опублікували кадри, зняті на місці подій: на відео видно масоване знешкодження окупантів.

Зазначимо, раніше Фокус писав про ще одне відпрацювання HIMARS по базах ворога. Подія сталась напередодні нового року у Макіївці: ракети прилетіли у момент привітання президента РФ Володимира Путіна. За орієнтовними оцінками, у місці базуванні окупантів могли бути знешкоджені до 300 осіб.

Нагадуємо, 21 лютого в США повідомили про надання Україні особливих снарядів ATACMS, які можна запускати з РСЗВ HIMARS. Тим часом польські установки такого типу обладнали системами "Гладіус" для повітряної дистанційної розвідки.