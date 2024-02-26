"Було передбачувано": ЗС РФ намагаються оточити позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку

Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції під містом, а ЗС РФ закидають їх КАБами з метою вибити.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях і штурмами далі розвивати наступ в районі Авдіївки. Про це 26 лютого в коментарі "Еспресо" повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін.

"Ситуація залишається складною доволі тривалий час. Після того, як Сили оборони здійснили маневр по відходу на рубежі західніше Авдіївки, ворог намагається штурмовими діями продовжувати розвивати свій наступ. Важкі бої продовжуються. Зараз окупанти намагаються оточити деякі наші позиції, закидають КАБами практично щогодини", — розповів він.

Окупанти і далі зазнають на цій ділянці фронту великих втрат, зокрема, їх ЗСУ атакують FPV-дронами та технікою. Також Лазуткін вважає, що зміщення Сил оборони західніше Ласточкиного на Донеччині було передбачуваним.

"Це було доволі передбачувано, якщо подивитися на карту висот. Певний час наші війська тримали Степове і Ласточкине. Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції. Це можна побачити по карті висот і по розташуванню на місцевості водойм", — додав він.

Відхід з Авдіївки і Ласточкиного

Станом на понеділок, 26 лютого, українські військові відійшли від селища Ласточкине, що на Авдіївському напрямку, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку.

20 лютого аналітики DeepState розповіли, що українські бійці розгромили колону російської техніки та відбили штурм у районі Ласточкиного Донецької області. Окупанти наступали за допомогою шести БМП та танка.

Військове командування України 17 лютого прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців.

Нагадаємо, що у ГУР заявили, що під час виходу ЗСУ з Авдіївки у полон до ворога потрапило не більше кількох десятків військовослужбовців ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ нарощують кількість авіаударів та штурмових дій в операційній зоні ОСУВ "Таврія". За минулу добу противник наніс 45 авіаударів.