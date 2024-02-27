"Стабілізовано лінію оборони": під Авдіївкою зупинили просування ЗС РФ, — Тарнавський

Українське командування повідомило про втримання нової лінії оборони на захід від окупованої росіянами Авдіївки. Ширина "сірої зони", де точаться бої — від 500 м.

ЗС РФ припинили просування на відрізку фронту, який пролягає західніше раніше втраченої Авдіївки. ЗСУ затримали противника на лінії, яка пролягає через три населених пункти, розташованих впритул до лінії боїв. Крім того, ЗСУ відбили штурми біля Роботиного у Запорізькій області та біля Побєди у Донецькій. Про ситуацію на південному напрямку командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів у Telegram-каналі.

Тарнавський заявив, що станом на 27 лютого українські військові "стабілізували лінію оборони" під Авдіївкою. Зі слів генерала, ворога втримують на підступах до трьох населених пунктів — Бердичі, Орлівка, Тоненьке.

На онлайн-карті бойових дій DeepState вказано, що бої точаться на східних околицях населених пунктів. Ширина "сірої зони", де відбуваються бойові зіткнення — від 500 до 1 000 м.

Бої під Авдіївкою — де стабілізували фронт Фото: DeepStateMAP

Також командувач розповів про відбиття штурмів ЗС РФ ще у двох точках фронту: у селі Новомихайлівка (розташоване біля дороги з Мар'їнки–Побєди у Вугледар) та біля Роботиного.

Бої під Новомихайлівкою — де відбили штурми ЗС РФ Фото: DeepStateMAP Бої під Роботиним — де відбили штурми ЗС РФ Фото: DeepStateMAP

Протягом минулої доби вдалось знешкодити 347 російських солдатів, 244 БПЛА, вісім бронемашин, чотири гармати та іншу техніку ЗС РФ, — пояснив Тарнавський.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, російські штурми Авдіївки на Донеччині почались в середині жовтня 2023 року. 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення вивести українських бійців з населеного пункту та відвести на нові позиції. Після цього заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що ворог зібрав достатньо сил і потужно атакує нові позиції. Військова кореспондентка також зауважила, що під загрозою можуть опинитись населені пункти західніше втраченої Авдіївки та Мар'їнки: наприклад, Курахове.

Нагадуємо, 26 лютого речник командування підтвердив, що ЗСУ втратили село Ласточкине за 2 км від Авдіївки. 27 лютого названо ще два втрачених села — Сєверне і Степове. Крім того, 22 лютого стало відомо про відступ із села Побєда, розташованого між Мар'їнкою та Вугледаром.