Будівлю ФСБ у Бєлгороді атакували БПЛА добровольців РДК і ЛСР, — ЗМІ

Військовий об'єкт РФ розташований на одній з центральних вулиць Бєлгорода. Мінімум два БПЛА невідомої моделі наблизились до нього, проминувши російські сили ППО.

Російські добровольці, які проводять спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей, використали українські безпілотники для атаки на будівлю управління ФСБ РФ у Бєлгороді. Про деталі атаки, яка сталась вдень 13 березня, розповіли на порталі NV з посиланням на джерела.

Журналісти отримали інформацію від власних джерел в українських спецслужбах. Джерела заявили, що саме бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) відповідальні за удар по будівлі ФСБ.

Для атаки російські добровольці використали дрони українського виробництва, — заявив співрозмовник журналістів. При цьому не пояснив, чи вони це робили самостійно, чи їм допомагали українські оператори БПЛА.

Який саме тип безпілотника використали, щоб дістати регіональне управління ФСБ у Бєлгороді, джерела NV не розповіли.

Рейд РДК та ЛСР — деталі атаки на ФСБ

Зазначимо, вдень 13 березня росЗМІ підтвердили, що безпілотники долетіли до Бєлгорода та пошкодили будівлю ФСБ. Згідно з даними російських журналістів, постраждалих немає, натомість є лише вибиті вікна та пошкоджений фасад.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також згадав про атаку на Бєлгород, але "забув" згадати про загрозу для працівників ФСБ. З його слів, один БПЛА пошкодив будинок, інший — "упав у річку".

Управління ФСБ РФ у Бєлгородській області розташоване у центрі населеного пункту за адресою вул. Преображенського, буд. 47. За 1 км на схід від будівлі дійсно протікає річка Сіверський Донець. Орієнтовна відстань до можливих позицій РДК та ЛСР біля Шебекіного — близько 30 км.

Рейд РДК та ЛСР - як виглядає будівлі ФСБ у Бєлгороді Фото: Google Maps Рейд РДК та ЛСР - де розташована будівлі ФСБ у Бєлгороді Фото: Google Maps

Тим часом експерти порталу Defense Express повідомили, що під час масованих атак дронів по території РФ, які відбулись 12-13 березня, ЗСУ могли запустити БПЛА "Лютий". Такі пристрої вже використовувались: їх застосовували для ударів по військових об'єктах РФ на відстані 300-500 км від українського кордону. Зокрема, 13 березня ним вдарили по НПЗ в Рязані, а 9 березня — по авіаремонтному комплексу у Таганрозі у Ростовській області.

Нагадуємо, 13 березня бійці РДК та ЛСР закликали російську владу евакуювати населення Бєлгородської та Курської областей. Російське населення опублікувало кадри, зняті на місці боїв у Бєлгородській області: показали, як воювали військові з Росгвардії.