"Прив'язати гранату і стрибнути в бліндаж": в ЦПД спростували "заяву голови Генштабу ЗСУ"

Російська пропаганда намагається вплинути на українців, які схвильовані посиленням мобілізації. Для цього ворог вкинув фейк про призов людей з 3 групою інвалідності.

"Заява" начальника Генштабу ЗСУ, генерал-майора, Анатолія Баргилевича про мобілізацію людей з інвалідністю є фейком, створеним російськими пропагандистами. Фактчекери перевірили походження тез, які поширювали росЗМІ, і з'ясували, що це повна вигадка. Про деталі нового фейку РФ розповіли на сторінці у Facebook Центру протидії дезінформації при РНБО.

У дописі нагадали, що росЗМІ та проросійські користувачі соцмереж поширювали цитату, яку приписували Баргилевичу — її публікували з надписом "УНІАН". Військовий начебто заявив, що до лав армії мобілізуватимуть усіх, навіть людей з інвалідності. Також наводився приклад, як можна використати на війні людину з ІІІ групою інвалідності: вона стрибне на ворожого солдата, прив'язавши до себе гранату. У ЦПД з'ясували, що такої цитати не існує.

"З якою групою інвалідності можна служити в армії? З будь-якою. Якщо людина може прив'язати до себе гранату і стрибнути в бліндаж – значить, вона придатна".

Фактчекери дослідили сайт інформаційного агентства, пошукали будь-які заяви Анатолія Баргилевича — нічого подібного у мережі не знайшлося. Отже, підсумували в ЦПД, подібні "вислови" є вигадкою російською пропаганди, яка намагається дестабілізувати українське суспільство.

Фейки РФ - спростування брезні про Баргилевича Фото: ЦПД

Фейки РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші фейки, які поширювали російські пропагандисти. У січні 2024 року у мережі з'явилось відео з людиною з синдромом Дауна, якого називали "Воха". На думку авторів фейку, це мало показати, що в ЗСУ мобілізують навіть людей з подібними особливостями.

На початку лютого росЗМІ опублікували відео, на якому український військовий начебто карав людину, яка відмовилась іти на штурм. Фактчекери пояснили, що немає жодних ознак, які підтверджували б істинність запису — не ясно де, хто і коли його створив. Тоді ж аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо противник розповідає про неймовірні "втрати ЗСУ" після повітряної атаки на полігон у Селидовому. У звіті ISW вказують, що мета ворога — схвилювати українське суспільство.

Нагадуємо, 11 березня в ЦПД повідомили про провокації, у яких ітиметься про начебто напад на Україну з боку Білорусі. Тим часом 13 березня Міноборони України довелось реагувати на статтю у західному ЗМІ, у якому ішлось про мобілізацію пів мільйона українців.