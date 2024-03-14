У ГУР підтвердили, що влада РФ блокує евакуацію в Бєлгородській області (відео)

За словами спікера розвідувального відомства Андрія Юсова, російська влада намагається використовувати мирних жителів як "живий щит".

Влада Російської Федерації блокує евакуацію мирного населення з Бєлгородської області на тлі операції добровольців із Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" в регіоні. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону 14 березня.

"Можемо підтвердити цю інформацію. Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози", — сказав Юсов.

Представник українського розвідувального відомства зазначив, що влада РФ намагається вкотре використати мирних жителів як "живий щит", щоб захистити режим.

Водночас Юсов наголосив, що в деяких російських населених пунктах евакуація все ж таки почалася. Йдеться про місто Грайворон.

Юсов про операцію російських добровольців у РФ

Евакуація з прикордонних областей РФ: що відомо

Нагадаємо, 4 березня "Російський добровольчий корпус" опублікував відеозвернення до жителів Курської та Бєлгородської області, в якому громадян закликали до евакуації. Командир РДК зазначив, що добровольці попереджали російських чиновників про удари у відповідь на атаки по Україні, однак ті не відреагували.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що протиповітряна оборона знищила десять повітряних цілей. За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка і є поранені.

Після цього представники Легіону "Свобода Росії" закликали цивільних мешканців Курської та Бєлгородської областей з 21:00 14 березня до 07:00 наступного дня виїхати за межі регіонів постійного проживання, щоб не постраждати під час масованої атаки по російських військах.

Водночас у мережі з'явився запис розмови, де, імовірно, мешканка Бєлгорода каже, що російська влада блокує евакуацію громадян із Бєлгородської області, де триває операція російських добровольців.