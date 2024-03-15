РФ вдарила по Одесі бронебійною ракетою "Іскандер": що це означає, — оглядач

Росіяни у 2023 році обстрілювали Одесу балістикою, нагадав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Однак регіон досі не має комплексів ППО, які могли б збивати такі ракети.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) не змогли збити балістичну ракету РФ, запущеною оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер" по Одесі. Ракети, здатні пробити один метр залізобетону, накритого трьома метрами ґрунту, досі без обмежень можуть досягати українського півдня. Про те, що означає обстріл Одеси 15 березня, від якого загинуло 14 українців, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив на сторінці Facebook.

Коваленко пояснив, що про удар саме "Іскандера" свідчать уламки, розкидані на місці влучання в Одесі. На фото та відео можна побачити фрагменти бойової частини, призначеної для пробивання бетону. Ця частина, з його слів, створена на основі БЕТАБ-500 (це бетонобійна бомба вільного падіння, яка може пробити чотири метри покриття — 1 м бетону і 3 м землі).

Оглядач нагадав, що Одеса не вперше страждає від російських балістичних та гіперзвукових ракет. Наприклад, один з таких снарядів 23 липня 2023 року пошкодив церкву УПЦ МП, збудованої неподалік від порту. Однак з того часу у регіон так і не надійшли комплекси протиповітряної оборони, які відбивали б повітряні атаки ЗС РФ.

"Вкотре актуальним стає питання про ППО в Одесі. У Росії, як була, так і залишається можливість безперешкодно завдавати саме цією компонентою ударів по Одесі".

Італійські партнери України влітку, коли постраждала церква, заявили, що виділять кошти на її відбудову, — нагадав Коваленко. Замість витрат на ремонт, краще було б, якби Італія надала ЗСУ зенітно-ракетний комплекс SAMP/T, який уміє збивати "Іскандери".

"Замість того, щоб відновлювати цю клоаку РПЦвУ, краще б Італія направила ці кошти на придбання для Одеси ЗРК SAMP/T. Але ні…"

Зазначимо, раніше Фокус писав про надання ЗСУ французько-італійського ЗРК SAMP/T — про прибуття установки ППО повідомляли у червні 2023 року, а Повітряні сили показали кадри роботи восени. Крім цього ЗРК, балістичні ракети можуть збивати ЗРК Patriot. Згідно з повідомленнями урядовців, ЗСУ мають дві батареї (від США та Німеччини), а ще п'ять очікують отримати до кінця 2024 року.

Обстріл Одеси — події 15 березня

ЗС РФ вдарили по Одесі близько 11 год. 15 березня — про точку удару ЗСУ не повідомляли. Обстрілів було два — друга ракета прилетіла у момент, коли рятувальники прибули на місце подій. Згідно з даними Одеської ОВА, загинуло 14 осіб, серед них — рятувальник та фельдшер. Крім того, отримали поранення більш як 40 людей. Згодом стало відомо, що серед загиблих — ексзаступник мера Одеси та ексзаступник начальника Нацполіції.

Нагадуємо, у березні у ЗМІ опублікували слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив про введення французьких військових на територію Одеської області. Згодом заяву уточнили — наголосили, що ідеться про потенційну присутність підрозділів розмінування, а не бойових частин.