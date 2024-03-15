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Таємний план Бербок: голова німецького МЗС планує передачу Taurus Україні, — Spiegel

Тетяна Зарембо
Фото: З відкритих джерел | Канцлер Шольц відкидає всі пропозиції міністра закордонних справ Бербок

За словами міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, чудовим варіантом для передачі Taurus Україні може бути ідея, що Лондон отримує німецькі Taurus, а Київ — британські крилаті ракети Storm Shadow.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок продовжує приховано працювати над планом відправки Taurus в Україну, не перетинаючи "червоних ліній" канцлера Олафа Шольца. Про це 15 березня пише німецький Der Spiegel.

На думку аналітиків, один із варіантів Бербок виглядає як круговий обмін: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням і цілями.

"Поки що міністру закордонних справ не вдалося домогтися успіху у Шольца. Однією із заковик є питання контролю, "куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти", і цей контроль неможливий без німецьких солдатів", — підкреслює видання, посилаючись на експертів Бундесверу, які пояснили політикам у Бундестазі, що цю крилату ракету можна розгорнути у повному обсязі тільки за допомогою німецьких військових.

Вони доводять, що тільки тоді крилата ракета зможе проявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обійти позиції ППО і, зрештою, вразити ціль із точністю менше ніж три метри.

Які шанси Бербок

За даними Spiegel, зараз тільки Військово-повітряні сили в Бюхелі можуть обслуговувати і планувати роботу з Taurus, але не виробник. Тому Шольц однозначно відкидає будь-який варіант. Водночас як альтернативу Taurus можна було б використовувати у зменшеному варіанті — замість великих пакетів даних про місії до системи надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у такому разі Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу.

Запеклим прихильником Бербок став критик ЄС і піонер Brexit, як його називають в Європі, — колега з Великої Британії Девід Кемерон. Після осіннього призначення главою зовнішньополітичного відомства він став ключовим дипломатичним партнером і союзником Бербок, допомагаючи їй посилювати політичний тиск на Шольца і його прихильників. Так, через день після інтерв'ю Кемерона в ефірі німецького телерадіоканалу ARD міністр заявив, що варіантом для передачі Taurus Україні може бути ідея, що Лондон отримує німецькі Taurus, а Київ — британські крилаті ракети Storm Shadow.

Реакція німецьких політиків

Однак, як вважають аналітики, для Бербок йдеться не лише про одну систему озброєння. Вона впевнена, що Україна все більше переходить в оборону, а Путін розраховує на переобрання Дональда Трампа в США. У цій ситуації, на думку міністра закордонних справ ФРН, було б важливо, щоб канцлер дав німцям зрозуміти, що поразка в Україні означатиме для безпеки Європи.

"Неспішність і зволікання врешті-решт можуть також сприяти ескалації. Ми всі знаємо про наслідки цих рішень, і як "зелені" ми не заперечуватимемо цього ні від кого, навіть від федерального канцлера", — попередила Агнєшка Брюггер, заступниця лідера парламентської групи "зелених".

Ліберальний політик Марі-Агнес Штрак-Ціммерман вдруге проголосувала за пропозицію Taurus від опозиційної парламентської групи CDU/CSU, а партія FDP також критикує позицію канцлера. Її лідер Крістіан Лінднер сподівається, що Шольц поступиться. Згідно з інформацією Spiegel, Лінднер нещодавно заявив на партійних комітетах, що український персонал має бути навчений роботі з Taurus, а геодані мають бути доступні тільки для узгоджених цільових зон. Повідомляється, що Лінднер запевняв, що це виконає умови федерального канцлера.

ХДС/ХСС також посилює тиск. Йоханн Вадефул, заступник лідера парламентської групи в Бундестазі, хотів би дізнатися у Шольца, чому канцлер не довіряє українській армії в її відповідальності використовувати Taurus, як і інші системи.

"Чому ви так не довіряєте цьому хороброму народу і цій армії, яка досі дотримувалася всіх домовленостей?" — запитує він.

Нагадаємо, 13 березня Politico писало, що метою зустрічі Емманюеля Макрона та Олафа Шольца є демонстрація єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

14 березня у французькій газеті Le Monde вийшов матеріал, в якому йшлося про те, що Макрон говорив своєму оточенню про необхідність відправити війська в Україну. Французький президент був стурбований погіршенням ситуації на фронті, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".