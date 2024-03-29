Летіли союзники з НАТО: Польща підняла авіацію у відповідь на ракети ЗС РФ (фото)

Польське командування відзначило, що особливо гучно від роботи авіації буде на південному сході країни. Запевнили, що захищатимуть громадян Польщі і стежитимуть за обстрілом України.

29 березня у Польщі відреагували на повітряну атаку Росії на Україну. Зокрема, через п'ять годин після початку атаки командування збройними силами (ЗС) віддало наказ підняти авіацію. Про ситуацію, яка виникла у зв'язку з черговим обстрілом ЗС РФ, Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі X (Twitter).

Реакція на удар РФ по Україні з'явилась о 4:59. Вказувалось, що зросла загроза внаслідок російської ракетно-дронової атаки. Тому Оперативне командування прийняло рішення підняти у повітря польську та союзницьку авіацію. У зв'язку з цим вибачились перед населенням, тому що будуть дещо гучні звуки. Особливо гучно, як вказано у дописі, має бути на південному сході країни.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і військові постійно моніторить ситуацію", — відзвітувало командування.

Наступне повідомлення ОК Збройних сил Польщі з'явилось о 8:19. Наголосили, що російська загроза зменшилась, тому військова авіація повернулась до штатного режиму роботи. Також пояснили, що і далі будуть стежити за ситуацією в Україні, щоб, за потреби, захистити поляків.

"Це була чергова ніч підвищеної готовності польських та союзницьких систем та інтенсивної служби солдатів ЗС, які постійно стежать за ситуацією на території України та залишаються в постійній готовності забезпечувати безпеку повітряного простору Польщі", — наголосило Оперативне командування.

Зазначимо, коли у Польщі підняли у повітря авіацію, в Україні ракетно-дронова атака РФ тривала понад шість годин, — свідчать дані Повітряних сил ЗСУ. О 5:00, тобто у момент, коли поляки відреагували, росіяни саме атакували західні області України — Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську тощо.

Обстріл 29 березня - тривога у Львівській області, 29 березня Фото: alert.in.ua

Обстріл 29 березня — що відомо

Зазначимо, повітряна атака ЗС РФ в ніч на 29 березня тривала близько дев'яти годин поспіль. Почали російську атаку дрони-камікадзе Shahed-136: вони проникли на українську територію з північного сходу та півдня. Пізніше стало відомо про готовність літаків Ту-95МС — вони вийшли на пускові рубежі. Після того Фокус розповів про низку вибухів, які пролунали у різних регіонах України: у Київській, Черкаській, Дніпропетровській та у низці інших центральних і західних областей.

Зранку 29 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по українцях 99 повітряних засобів ураження. Вдалось збити майже всі дрони-камікадзе та ракети Х-101/Х-555. Не вдалось знешкодити балістичні ракети, які використав ворог.

Раніше російські ракети вже залітали на територію Польщі. Під час обстрілу 24 березня Х-101 39 секунд перебувала у польському повітряному просторі, але її так і не збили. Після цього МЗС Польщі намагалось висловити протест російському послу, але він просто не з'явився для пояснень.

Фокус розповідав про інші подібні інциденти, які стались у грудні 2022, у грудні 2023 — Збройні сили Польщі жодного разу не збивали російських ракет.

Нагадуємо, після останнього удару РФ в "Укренерго" заявили, що російське командування знов намагалось поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури: пошкоджено кілька важливих точок енергосистеми.