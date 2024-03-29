Як Ту-95МС на аеродромі "Оленья" готувалися до ударів по Україні: супутникові знімки

Аеродром "Оленья", на якому помітили майже 50 літаків ЗС РФ, розташований за майже 2 тис. км від України. Саме тут перебувають бомбардувальники, здатні запустити по українцях десятки крилатих ракет.

Російське командування тримає напоготові ескадрилью стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які дислокуються на далекому північному аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Аеродром за тисячі кілометрів від України, однак досить близько до країни-члена НАТО. Про ситуацію на аеродромі, звідки злітають літаки для бомбардування України, розповіли OSINTери з Telegram-каналу Monitorwarr.

У каналі опублікували супутникові світлини летовища, зроблені 27 березня — за дві доби для удару 29 березня, коли росіяни запустили по українцях 21 крилату ракету Х-101/Х-555. На світлинах видно 12 бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести по вісім таких снарядів. Поруч — винищувач МіГ-31БМ.

Обстріли РФ - літаки Ту-95 МС та МіГ-31БМ на аеродромі "Оленья" Фото: monitor/Telegram Обстріли РФ - літаки на аеродромі "Оленья" Фото: monitor/Telegram

Крім того, на летовищі під Мурманськом перебувають 34 бомбардувальники Ту-22М3, носії гіперзвукових протикорабельних ракет Х-22Н. Зауважується, що не всі з них у робочому стані: частина — "донори" запчастин.

Обстріли РФ - літаки Ан-12, Іл-78 та інші Фото: monitor/Telegram Обстріли РФ - літаки Ту-22М3 Фото: Спільнота monitor

Інші повітряні судна, які видно з супутника — це один Іл-78, три Ан-12, один Ту-134УБК. Також у дописі вказують, що на летовищі час від часу Ту-134УБК та Ту-134УБЛ — їх на фото немає, бо на момент знімання вони перебували на іншому летовищі.

Обстріли РФ - літаки Ан-12, Ту-95МС, Ту-22М3 Фото: Спільнота monitor

Обстріл 29 березня — деталі

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ після російського обстрілу в ніч на 29 березня повідомили про точки, з яких стартували російські літаки, точки пусків балістики та дронів-камікадзе. Вказано, що це аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області, полігони під Бєлгородом, Курськом, Приморсько-Ахтарськом та в окупованому Криму. Крім того, вночі, попереджаючи про повітряну загрозу, писали, що бомбардувальники Ту-95МС з Х-101/Х-555 стартували з аеродрому "Оленья".

Якщо нанести вказані точки на Google maps, можна побачити, що "Оленья" — на відстань 150 км від кордону НАТО, тобто — від кордону з Фінляндією. Відстань до України — близько 1 700 км.

Поки що не було зафіксовано атак безпілотників по точках на території РФ, розташованих на такій відстані: найвіддаленіша атака — нафтовий термінал під Санкт-Петербургом за 900 км.

Обстріл 29 березня - точки стартів ракет та дронів ЗС РФ Фото: Google Maps

Тим часом Фокус розповідав деталі про атаку РФ 29 березня. Зокрема, через повітряну загрозу здійнялись у повітря літаки Польщі та союзників з країн-членів НАТО. Саме тоді, як ідеться у звіті голови Львівської ОВА, по регіону били дронами-камікадзе, а також аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Також під загрозою була Молдова. Згідно з даними молдовських прикордонників, біля українського кордону вони чули мінімум три вибухи. Втім запевняють, що жодна повітряна ціль з України не проникла.

Протягом ночі та зранку 29 березня вибухи пролунали в десяти областях України. У Вінницькій області пошкоджено житловий будинок. В "Укренерго" заявили, що ворог знов цілився по енергетичних об'єктах.