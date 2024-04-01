"Просто чекати не вийде": в Офісі президента звернулися до союзників і партнерів

Радник керівника Офісу президента зазначив, що російська влада, попри всі намагання знищити суверенність України і порушити її територіальну цілісність, не досягла практично жодної із своїх цілей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до союзників і партнерів України і закликав їх уникнути політичної двозначності, яка наразі стає дедалі частішою в їхній риториці. Про це він написав у власному акаунті соцмережі Х.

Подоляк вчергове зазначив, що російсько-українська війна може мати лише воєнне рішення, тому іншого способу, ніж допомагати Україні необхідною кількістю зброї, немає, іншого процесу, ніж розвивати власне оборонне виробництво — теж.

"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв вкрай висока), ознак "заморозки" немає", — наголосив радник.

Він зазначив, що російська влада, попри всі намагання знищити суверенність України, захопити та юридично закріпити за собою окуповані території, не досягла практично жодної із своїх цілей. Подоляк зауважив, що при цьому Росія задіює у цій війні всі можливі ресурси, найрізноманітніші резерви і зв’язки, щоб будь-яким чином ескалація російської агресії тривала.

"Тому ще раз: давайте без ілюзій, просто сидіти і чекати не вийде, все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво і насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Що швидше, то ефективніше і то краще виглядатиме ситуація", — підкреслив радник керівника ОП.

Хто закликав до "заморожування" війни останнім часом

Найчастіше про "заморожування" війни останнім часом говорили у німецькому Бундестазі. Так, лідер СДПН Рольф Мютценіх заявив про це під час дебатів.

Неодноразово саме про такий вихід з російсько-української війни згадував Папа Римський Франциск, востаннє сказавши про це у контексті обміну військовополоненими "всіх на всіх", що прозвучало під час проповіді на католицький великдень у неділю, 31 березня.

Говорили про такий спосіб завершення війни і представник Білого дому Джейк Салліван, і президент Туреччини Реджеп Ердоган, і лідери Китаю.

Однак Михайло Подоляк раніше зауважив, що "заморожування" війни може лише призвести до відновлення її у більших масштабах і на ширших територіях.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Конгресі США обіцяють зробити питання допомоги Україні головною темою після великодніх свят.