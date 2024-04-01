Обирають ділянки без ППО: чим небезпечні нові ракетно-дронові атаки ЗС РФ, — оглядач

Ворог використовує ракети, придбані у Північній Кореї. Деякі російські снаряди, маневруючи, пролітають більш як 2 тис. км перед тим, які дістатись до цілі.

Російське командування почало нову фазу ракетно-дронових ударів по Україні. З другої половини березня 2024 року застосовують масовані атаки ракетами різних типів, які цілять у регіони, незахищені ППО. Також запускають велику кількість дронів-камікадзе Shahed-136 та випробовують нові типи ракетного озброєння. Про особливості нової тактики росіян на сторінці Facebook розповів військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко навів номенклатуру і статистику ракет, якими ЗС РФ б'ють по Україні. Також перелічив регіони, які страждають від атак. Після цього зробив висновок, що нова російська тактика ґрунтується на тому, що систематично і цілеспрямовано обстрілюють регіони, які не мають сил ППО.

Регіони України, які страждають від російських ударів та відсутності ППО — це Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Росіяни застосовують ракети Х-59 та 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, і ЗСУ не мають засобів, які б їх збивали. Зокрема, з 34 ракет Х-59 українці збили 19, а з 37 "Искандер-М"/KN-23 — дві. Оглядач також звернув увагу на незвично велику кількість KN-23. На думку Коваленка, джерело цих ракет — постачання з КНДР.

Також у дописі згадується масоване використання Х-101/Х-555. Росіяни використали 133 таких ракет (вироблялись два місяці), а сили ППО ЗСУ збили 108. Особливістю є те, що вони маневрують по усій території України. Одна з ракет, наприклад, налітала 2100 км, — зауважив оглядач.

Щодо дронів-камікадзе Shahed-136 вказується, що березневе використання цих безпілотників не досягнуло рекордів грудня 2023 року: 603 — у березні, 625 — у грудні. З цього можна зробити висновок про тимчасову нездатність РФ випускати ці пристрої. Поки що їхнє джерело — це Іран, але до кінця 2024 року росіяни справлятимуться самостійно.

В підсумку Коваленко наголосив, що раніше російське командування намагалось досягнути двох цілей: деморалізувати українців та поцілити в об'єкти інфраструктури. У другій половині березня ворог почав діяти інакше: посилено і цілеспрямовано "виносить" важливі об'єкти у незахищених регіонах. При цьому партнери України досі не надали їй систем ППО — ЗРК Patriot або SAMP/T — які уміють збивати найскладніші цілі.

Удари РФ — деталі

Зазначимо, 22 березня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку на Україну, використавши для цього 151 засіб вогневого ураження. Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог цілив в енергетичній інфраструктурі. Кілька російських ракет вдарили по греблі ДніпроГЕСу. Отримали пошкодження два об'єкти — ГЕС-1 та ГЕС-2: на їх відновлення знадобиться не менш як рік. Того ж дня Харків отримав блекаут. Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що противник знищив усі підстанції і ТЕС у обласному центрі.

24 березня відбулась наступна атака росіян. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки ворог використав майже 100 засобів ураження, які погрожували центральним та західним областям. Від вибухів постраждали об'єкти інфраструктури на Львівщині — заявив голова ОВА. Одна з Х-101 39 секунд перебувала на території Польщі, але її не збили, щоб не зашкодити полякам, — пояснили у ЗС країни-сусіда.

Крім того, 25 березня росіяни вдарили по Києву. Згідно з даними експертів, було застосовано ракету "Циркон", яку запускали з Криму. Особливістю нового російського снаряда є те, що він дійсно пролетів 600-700 км, однак при цьому ніс всього 40 кг вибухівки.

Нагадуємо, під час однієї з повітряних атак під загрозою опинились Дністровська та Канівська ГЕС. У Чернівецькій області показали наслідки атаки: уламки пошкодили адміністративні будинки гідростанції на Дністрі.