Російська авіація намагається атакувати острів Зміїний і зірвати зерновий коридор, — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, саме вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи, тобто навігаційний коридор.

Російський Чорноморський флот, який наразі зосереджується на сході Чорного моря і не може контролювати його північно-західну частину, намагається з повітря атакувати острів Зміїний, аби зашкодити роботі зернового коридору. Про це 1 квітня повідомила на брифінгу у медіацентрі "Україна — Укрінформ" начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що російські окупаційні війська через неможливість застосування свого корабельно-катерного складу атакують острів у Чорному морі літаками тактичної авіації з авіаційними керованими бомбами (КАБами), намагаючись таким чином продемонструвати своє панування над чорноморською акваторією.

"Щодо острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху та, як правило, втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря", — наголосила Гуменюк.

За словами речниці, факти тиску російської авіації вбачаються ще й як спроби зірвати роботу навігаційного коридору, яким Україна відправляє на експорт свою агропродукцію, зокрема зерно.

"Тому що якраз вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи", — пояснила Гуменюк.

Стосовно демонстративних ударних операцій на острові Зміїний, то ще наприкінці 2023 року британська розвідка попереджала, що Росія вдається до таких ризикованих дій задля демонстрації свого впливу у Чорному морі.

Нагадаємо, що британська розвідка нещодавно повідомила, яким чином російське військово-морське командування намагається сховати свій флот, аби убезпечити його від атак українськими морськими дронами — прикрила баржами вхід до акваторії Новоросійського морського порту.

Нагадаємо, 27 березня у ВМС ЗСУ розповіли про знищення російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів.