Мітить на топпосаду: Кабаєва натякає, що вийшла заміж за Путіна, — ексдепутатка Держдуми

На думку Марії Максакової, колишня гімнастка щороку народжує дітей від Володимира Путіна з якоюсь метою, можливо, для продовження його життя.

Коханку президента РФ Володимира Путіна Аліну Кабаєву все частіше бачать разом із головою Ради Федерацій Валентиною Матвієнко, яку вона намагається підсидіти. Про це оперна співачка Марія Максакова заявила у новому випуску програми "Аргумент".

На думку Максакової, Кабаєва спеціально одягає обручку під час зустрічей з Матвієнко, щоб "понервувати її" і натякнути, що в особистому житті вона набула іншого, вищого статусу, який наближає її до посади спікера Ради Федерацій.

Максакова також стверджує, що Кабаєва щорічно народжує Путіну дітей для якихось секретних цілей. За її словами, діти, можливо, потрібні російському диктатору як джерело стовбурових клітин для експериментальних препаратів, зокрема онкологічних. Оперна співачка припустила, що діти-хлопчики продовжують життя Путіна.

Вона вважає, що колишня гімнастка отримала від Путіна резиденцію на Валдаї за народження дітей. Також Максакова наголосила, що діти диктатору не потрібні, адже він їх ретельно приховує.

Марія Максакова — російська та українська оперна співачка, яка з 2011 по 2017 рік була солісткою Маріїнського театру, депутатка Держдуми РФ VI скликання. Чоловіка Максакової депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова застрелили в Києві 23 березня 2017 року.

Аліна Кабаєва – що відомо про коханку Путіна

Після того, як спортивна кар'єра Аліни Кабаєвої закінчилися, вона недовго була депутаткою Держдуми, тепер обіймає посаду голови ради директорів "Національної медіагрупи".

Вперше чутки про їхній зв'язок з президентом з'явилися ще в 2008 році. Тоді російська газета "Московський кореспондент" опублікувала статтю про те, що Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою Шкребневою і збирається одружитися з Кабаєвою. Офіційний Кремль спростував усе, сказане у статті, і газету незабаром після публікації було закрито.

За непідтвердженими даними, у Кабаєвої та Путіна – четверо дітей: два хлопчики та дівчатка-близнюки. Усі діти народилися у Швейцарії, де колишня гімнастка жила до війни в Україні. Після цього вона опинилася в Москві в супроводі цілої армії жінок-охорониць і з того моменту час від часу з'являється на офіційних заходах.

28 лютого російські журналісти з'ясували, що пасія російського президента Аліна Кабаєва має найбільшу квартиру в Росії. Пентхаус знаходиться в Сочі в Краснодарському краї. І у 2011 році його вартість становила 15 мільйонів доларів.

Також центр "Досьє" дізнався, що люди з оточення Путіна протягом 15 років займаються нерухомістю Кабаєвою. У неї, її сестри, матері та бабусі є 10 квартир у Москві та Петербурзі, котедж у Сочі, два будинки у селищі будинку відпочинку "Успенське" в Московській області. Їхня загальна ринкова вартість, за підрахунками центру, досягає 2,5 мільярда рублів.

Нагадаємо, 25 лютого колишня гімнастка через зв'язок із Путіним потрапила до списку санкцій Євросоюзу. Британія запровадила проти неї обмеження ще 13 травня 2022 року.

За інформацією Daily Mirror, 24 лютого у Швейцарії за загадкових обставин померла акушерка, яка приймала пологи у Аліни Кабаєвої Наталія Тьєбо (Кондратьєва). Це сталося за кілька днів після того, як про її роль у народженні дітей Кабаєвої розповіли російські ЗМІ.