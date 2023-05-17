Злочини не можна забувати: сенат Франції визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українців

"За" таке рішення проголосувало 327 сенаторів верхньої палати парламенту Франції. Глава МЗС України подякував за вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору.

Сенат Франції (верхня палата парламенту) 17 травня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе у Twitter.

"Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися та ніколи не повинні бути забуті", — написав український дипломат.

На сторінці Сенату Франції повідомили, що "за" проголосували 327 сенаторів, а "проти" — 16.

"Сенат прийняв пропозицію щодо ухвалення резолюції про визнання українського геноциду 1932-1933 років", — сказано в повідомленні.

Франція визнала Голодомор геноцидом Фото: Сенат Франции

Зазначимо, що 28 березня Національні збори (нижня палата парламенту Франції) визнали Голодомор геноцидом українців. Франція, як зазначив президент Володимир Зеленський, зробила значний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії.

Також нагадаємо, що 10 березня Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу підтримали 117 депутатів Палати представників.

Ще 2 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Болгарські депутати оголосили кожну останню суботу листопада Днем честі й пам'яті жертв голоду в Україні.

15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців. Парламентарі закликали Російську Федерацію як правонаступницю Радянського Союзу перепросити за цей злочин більшовицького режиму.

А до цього 14 грудня в Чехії визнали Голодомор геноцидом українців. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку чеським партерам і наголосив, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за свої дії.