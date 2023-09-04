"Між Росією та Туреччиною війна": перекладач обмовився на зустрічі Путіна та Ердогана в Сочі (відео)

Росіянин, перекладаючи слова турецького президента обмовився, проте швидко виправився.

Російський перекладач мало не почав війну між Російської Федерацією та Туреччиною, коли перекладав слова турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на переговорах з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі 4 вересня. Трансляцію зустрічі вели росЗМІ.

Проте перекладач швидко виправився.

"Між Росією та Туреччиною війна, еее… між Україною та Росією", — сказав росіянин, перекладаючи слова турецького президента російською мовою.

Переговори Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана

У понеділок 4 вересня в російському місті Сочі відбулася зустріч російського президента Володимира Путіна та турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. В аеропорту Сочі Ердогана зустріли заступник губернатора Краснодарського краю Олександр Руппель, мер Олексій Копайгородський, заступник генерального директора департаменту державного протоколу МЗС РФ Ігор Богдашев, посол Туреччини в Москві Мехмет Самсар.

Зі слів Путіна, на зустрічі було заплановано обговорити питання "зернової угоди, українського конфлікту, ситуації в Сирії та інші питання двостороннього і багатостороннього характеру".

Нагадаємо, 1 вересня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зустріч президента Російської Федерації та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана є важливою для самої Туреччини, адже країна перебуває у скрутному економічному стані.

Вперше про зустріч двох президентів стало відомо 2 серпня. Тоді росЗМІ з посиланням на канцелярію турецького лідера повідомляли про те, що Ердоган та Путін домовилися про проведення спільної зустрічі під час телефонної розмови.