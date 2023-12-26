"Кращий у ролі росіянина": Politiko вручило Путіну антипремію 2023 року

Серед урядів європейських країн є група тих, які допоможуть президенту РФ потягнути час на російсько-українській війні, пояснили журналісти. Саме такі дії очільника Кремля зробили його "кращим росіянином".

Президент РФ Володимир Путін грає у світі типову роль росіянина, який діє всупереч європейським політикам і накладанню санкцій. Завдяки своїй тактиці він досі має європейські уряди, які готові допомагати йому добитись свого. За таку "гру" видання Politico оголосило Путіна одним з переможців антипремії Backhanded Awards 2023. Про аргументи на користь російського політика, а також про інші п'ять номінацій, розповіли на порталі видання.

Журналісти Politiko створили номінацію, яку назвали "кращий росіянин, який грає росіянина", і заявили, що переможцем у цій номінації став саме Путін. Щоб обґрунтувати, розповіли про політику, яку втілює у Західній Європі очільник Росії.

На думку авторів антипремії, "кращим росіянином" Путіна зробили наступні кроки:

коли йому не вдалось вплинути на Німеччину ("не вдалось вибити двері"), він досягнув мети через Болгарію ("зайшов через задні двері");

всупереч санкціям, завдяки "європейським друзям", економіка РФ продовжує зростати і в 2023 році;

у 2023 році з'явились європейські політики, які почали шукати "виходу" з війни в Україні (наприклад, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні);

у Європі формується група країн, які допоможуть Путіну потягнути час (Болгарія, Угорщина, Австрія тощо).

"Путін знає, що час на його боці", — підсумували журналісти.

Також Politico назвали ще п'ять переможців Backhanded Awards 2023:

голова Європейської ради Урсула фон дер Ляєн отримала номінацію "найкращий виступ німця, який претендує на головну роль в ЄС" (через прагнення до влади);

прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс — нагорода за шпигунство (безкарно шпигував за політиками та журналістами);

голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель — "нагорода Борат за дипломатію" (через невдачі у зовнішній політиці);

екологічна активістка Грета Тунберг — премія "Як ви смієте!" (за підтримку терористів ХАМАС, які убили жителів Ізраїля);

прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні — премія за "найкращого гобіта, який грає фашиста" (через невідповідність попередньої фашистської риторики реальним діям).

Зазначимо, у мережі можна відшукати інформацію, що антипремію Backhanded Awards видання Politico вручало у 2021 та 2022 році. Її переможцями ще по разу ставали Грета Тунберг та Урсула фон дер Ляєн, а також експрезидент США Дональд Трамп та власник компанії Tesla Ілон Маск.

Політика Путіна — деталі

Зазначимо, під час однієї зі своїх останніх промов Володимир Путін вкотре заявив, що воюватиме в Україні доти, поки не досягне поставлених цілей. Між тим західні ЗМІ зауважили, що помічають певні сигнали з російського боку: начебто очільник Кремля готовий до якихось мирних перемовин.

Водночас у Європейському Союзі продовжують лунати російські наративи щодо російсько-української війни. Наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні не місце в ЄС, поки на її території тривають бойові дії. Новий очільник Словаччини підтримав цю думку і запевнив, що початок перемовин про вступ "не має нічого спільного з реальністю".

Нагадуємо, український політолог відзначив дії Путіна щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. На його думку, Лукашенко вже став "денщиком", а Україні варто посилити співпрацю з білоруською опозицією.