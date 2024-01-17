Каміння і автоматні черги: у Башкирії громадяни закидали "сніжками" автомобілі ОМОН (відео)

Російські силовики випустили автоматну чергу у відповідь на розбиття скла мікроавтобуса. Протестувати проти ОМОНу прийшли башкирці, які при собі не мали зброї.

Надвечір 17 січня російський ОМОН виїхав з міста Баймак у Башкирії, де відбувались мітинги протесту проти покарання місцевого активіста. Коли автомобілі з силовиками перетинали межі населеного пункту, то потрапили під "зливу" сніжок та каміння. Одне авто постраждало: у відповідь омонівці почали стріляти. Відео з деталями інциденту опубліковане у Telegram-каналі "Куштау Байрам".

На відео видно, як чотири автомобілі з силовиками проїжджають між натовпом башкирців, які стоять посеред кучугурів снігу. У якийсь момент у бік авто полетіли сніжки. Башкирці, які таким чином проводжали ОМОН, кричали їм нецензурні фрази і закликали піти у напрямку "російського корабля".

Одна "сніжка", яка була чорною і схожою на камінь, врізалась у вікно мікроавтобуса і розбила його. Удар не міг зашкодити особам в кабіні — за склом було видно захисну фанеру.

Подію башкирці зустріли радісними вигуками. При цьому силовики у відповідь випустили автоматну чергу. З останніх секунд запису не зрозуміло, чи були постраждалі від стрілянини.

У мережі X не відшукались кадри, зняті на виїзді з Байраму. Натомість користувачі публікують відео, на яких башкирці намагаються відбити у силовиків затриманих.

На іншому відео можна побачити, як силовики б'ють кийками мітингарів, які у відповідь свистять і кидаються сніжками.

Події у Башкирії — що сталось 15-17 січня

Зазначимо, 15 січня у місті Байрам у Башкирії, за 1 тис. км від Москви, почався суд над місцевим активістом, якого звинувачували у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Башкирці прийшли до суду з протестом, оскільки не вважали чоловіка винним у тому, в чому його підозрювали. У перший день протестів на площі було близько 5 тис. осіб, повідомляли медіа.

17 січня суд оголосив вирок для активіста — призначив йому чотири роки в колонії. Цього дня на площі в Байрамі зібралось близько 10 тис. осіб і проти них влада виставила кордон з ОМОНівців, які приїхали з Уфи. Силовики розганяли протестувальників кийками та сльозогінним газом. При цьому у день протестів раптово перестали працювати кілька Telegram-каналів, у яких висвітлювались події у Башкирії: згодом вони відновили свою роботу.

Кремль три дні поспіль не реагував на події у Башкирії: нічого не коментував речник президента РФ Дмитро Пєсков. Однак російські військкори заявили, що у РФ може початись "етно-майдан", за яким, на їхню думку, стоять українці.

Нагадуємо, попередні заворушення у РФ відбулись у жовтні 2023 року у Дагестані: там шукали ізраїльтян, які мали прибути з Ізраїлю. Влітку у цій республіці РФ були інші протести — проти вимикання електроенергії в умовах спекотного літа.