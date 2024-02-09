Хто допоможе замість США: в Німеччині відповіли, чи буде військова допомога Україні

Німеччина разом з європейськими партнерами планують надати Україні максимально можливу підтримку. Допомога буде навіть у випадку, якщо США не відновлять фінансування.

Україна буде отримати військову допомогу від Німеччини та країн ЄС, якщо США не зможуть поновити фінансування. Про можливі наступні дії розповів речник Федерального уряду Німеччини під час пресконференції, яка відбулась 9 лютого. Основні тези пресконференції розповіли у дописі проєкту German Aid to Ukraine (GAU, "Німецька допомога Україні"), розміщеному в соцмережі X (Twitter).

Представник Федерального уряду пояснив, що буде робити Німеччина, якщо від США так і не надійде "додаткова допомога". З його слів, у такому випадку Україна отримає "будь-яку допомогу", яка сприятиме її перемозі.

На підтримку України працюватимуть й решта європейських партнерів, ідеться у дописі. Щоб Росія програла, вони нададуть підтримку "дуже сильну, можливо навіть сильнішу".

German Aid to Ukraine (GAU) — німецький інформаційний портал, який показує різні напрямки допомоги, які Україна отримує від ФРН. На порталі розповідають про прискорення виробництва снарядів калібру 155 мм на заводі Rheinmetall, про закупівлю ще одного комплексу ППО Skynex або про постачання 100 шт. дронів Trinity від компанії Quantum-Systems.

Німеччина та Україна — деталі

Зазначимо, на сайті Бундесверу раз чи два на місяць публікують інформацію про наступний перелік зброї та військової техніки, яка передається в Україну. У одному з останніх пакетів була невелика кількість снарядів, але 200 тис. пайків. У пакеті, про який розповіли 17 січня — набої для сил ППО, бронетехніка різних видів, дрони та інше спорядження.

Крім того, в німецькому уряді продовжують дебати щодо надання ЗСУ далекобійних авіаційних ракет TAURUS. Частина урядовців підтримують цю ідею, однак Олаф Шольц поки не погодив надання такого виду зброї.

Тим часом в США шостий місяць поспіль не підтримують надання 61 млрд дол. для військової допомоги Україні. Бійці ЗСУ, які перебувають на східному фронті, розповідають, що на лінії фронту доводиться економити снаряди і замінювати їх FPV-дронами. 8 лютого український військовий пояснив, що підрозділи ЗС РФ рухаються вглиб Авдіївки, намагаючись взяти українців в "оперативне оточення".

Нагадуємо, 9 лютого Олаф Шольц прибув до США, готуючись до перемовин з американськими урядовцями. В Україні новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував перші пояснення, як планує діяти найближчим часом.