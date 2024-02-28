Події у Придністров'ї: заклик до Росії та скарги на Молдову, що відомо (відео)

РФ відповіла "депутатам" Придністров'я, що завжди підтримує "співвітчизників". Тим часом урядовці невизнаної республіки скаржились на начебто "геноцид" з боку законної влади Молдови.

28 лютого у так званій "Придністровській Молдавській Республіці" ("ПМР") почався "З'їзд депутатів", на якому зібрались активісти з невизнаної території. Можливою резолюцією з'їзду може стати звернення до РФ якимось чином "допомогти "ПМР", на яку начебто тисне законний уряд Молдови. Про події у невизнаному Придністров'ї розповідають у місцевому інформаційному Telegram-каналі "ТСВ Приднестровье".

Молдова і ПМР — деталі з'їзду

Зібрання політиків невизнаної "республіки" почалось 28 лютого об 11 год. у місті Тирасполь, столиці "ПМР". У залі "Палацу республіки" зібралось 600 осіб: найбільш активні виступають з трибуни та пояснюють свою позицію. Спікери скаржаться на дії уряду Молдови, який оголосив про намір отримувати податки з раніше непідконтрольної території. Були виступи українською мовою: "депутат" тривожився через скасування "пільгового режиму для наших підприємств". Крім того, так званий "президент" Придністров'я Вадим Красносільський звинуватив Молдову у "геноциді".

Діячів "ПМР" турбують новації Кишинева, тому вони планують низку звернень. Серед адресатів — ООН, Європейського Союзу, СНД, інші організації, а також РФ та її президент Володимир Путін, — свідчить проєкт резолюції, який роздали учасникам заходу.

Згідно з попередньою інформацією, у резолюції попросять Москву про допомогу, посилаючись на начебто "позитивний" досвід Росії у врегулюванні "конфлікту" на Дністрі. Серед іншого, росіянам пропонують стати "гарантами і посередниками" у контактах з законною владою Молдови.

О 14:28 з'явилось повідомлення про результати голосування. На "З'їзді депутатів" невизнаної республіки підтримали проєкт резолюції, який отримали раніше.

Зазначимо, президентка Молдови Мая Санду поки що не відреагувала на події у невизнаному Придністров'ї. Останній допис політикині у соцмережі X стосується зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Тирані (Албанія). Тим часом в МЗС Росії відповіли на звернення "ПМР": наголосили, що завжди з увагою ставляться до прохань "співвітчизників" і ці прохання будуть розглянуті "профільними відомствами".

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"З'їзд депутатів" в ПМР та ГУР

Перші повідомлення про можливість звернення "ПМР" до РФ з'явились 22 лютого. Представник опозиційних сил на невизнаній території Геннадій Чорба повідомив про зібрання місцевих політиків 28 лютого, на якому можуть прийняти відповідне рішення. Тим часом влаштують низку провокацій та заворушень, які повинні розхитати ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Представники ГУР Міноборони запевнили, що не очікують звернення щодо приєднання до РФ.

Історія "ПМР" — 1991-2024 рр.

Так звана "Придністровська Молдавська Республіка" з'явилась у серпні 1991 року. Місцеві прокремлівські політики заявили, що не бажають жити у складі незалежної Молдовської Республіки. Щоб підтримати проросійські сили, РФ розмістила у регіоні підрозділи 14 армії, які мали гарантувати, що жодні зовнішні сили не знищать нове утворення.

Склад населення та розташування "ПМР" Фото: З відкритих джерел

У 2006 році на території "ПМР" провели "референдум", на якому запитували населення, чи бажає воно приєднатись до РФ. Згідно з оприлюдненими результатами, більшість підтримала пропозицію. На цій підставі тодішній голова "республіки" звернувся до Державної Думи РФ щодо приєднання, але на той момент це прохання відхилили.

Під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році була загроза можливої атаки України з території "ПМР", раніше писав Фокус. Представники російської влади при цьому відкрито заявляли, що планують висадити десант в Одесі, щоб "пробити коридор" до невизнаного Придністров'я.

У регіоні досі зберігаються залишки арсеналу російського контингенту, які перебувають на складах біля містечка Ковбасна. За попередніми оцінками, на складах можна відшукати сотні тисяч снарядів радянських калібрів. При цьому загальна кількість військ на території "ПМР" — близько 3 тис. осіб.

"ПМР" — чим схожа на "ДНР" та "ЛНР"

Зазначимо, після 2006 року Росія кілька разів проводила на території колишнього СРСР дії, після яких утворювались невизнані території. Зокрема, завдяки подібному рішенню утворились невизнані республіки на півночі Грузії — Абхазія та "Південна Осетія" (2008-2009 рр.). Крім того, у 2014 році, коли почалась гібридна війна на Донбасі, утворені там "республіки" — "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" — також провели фейкові "референдуми". На цих "референдумах" українці начебто підтримали пропозицію щодо "незалежності від України" та приєднання до РФ. Аналогічний "референдум" провели в окупованому Криму. В підсумку Кремль прийняв рішення анексувати Крим, а "ДНР" та "ЛНР" анексували пізніше — відповідне рішення оприлюднили напередодні вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ще один заклик про приєднання пролунав з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Харківської областей: восени 2022 року там також спробували провести "референдум". За підсумками прокремлівських заходів Росія оголосила про анексію нових областей України. При цьому анексовані області, а також Крим, вказані у Конституції РФ як її невід'ємна територія.