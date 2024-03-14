Lockheed Martin збудує завод з випуску ракет HIMARS у Австралії, — WSJ

Завод, який випускатиме ракети для HIMARS, розташований за 16 тис. км від України. Щоб налагодити виробництво, спершу планують навчити персонал, який буде складати ракети. США хочуть створити новий завод, оскільки Вашингтон не може задовольнити попит на озброєння через інтенсивні бойові дії в Україні та Ізраїлі.

Американська компанія Lockheed Martin планує налагодити виробництво високоточних далекобійних ракет GMLRS для РСЗВ HIMARS у Австралії. Перші вироби зійдуть з конвеєра у 2025 році, тоді ж пройдуть перші випробування. Орієнтовна продуктивність — тисячі ракет на рік до 2030 року. Про перший закордонний завод з випуску ракет для HIMARS розповіло видання The Wall Street Journal.

Уряд США надає Україні ракети GMLRS для HIMARS, які є "ключовими для війни", нагадали журналісти. Також HIMARS активно використовуються під час бойових дій на Близькому Сході. Тим часом американські виробники не встигають задовольнити попит і відновити запаси на складах Пентагону. Саме тому американські чиновники зацікавлені у тому, щоб збудувати першу виробничу лінію за межами країни.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході — від ракет до артилерійських снарядів — ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко".

Видання пояснило, що для створення нового виробництва компанії Lockheed Martin доведеться розв'язати низку проблем: налагодити логістику, навчити працівників, поділитись технологіями. Найближчим часом до США відправляться австралійські інженери, які будуть вивчати виробництво GMLRS на існуючому заводі в Камдені (Арканзас, США).

Зазначимо, продуктивність єдиного підприємства Lockheed Martin з випуску GMLRS — 10 тис. ракет на рік (планують підняти до 14 тис. на рік).

Допомога США Україні - завод Lockheed Martin в в Камдені (штат Арканзас) Фото: The Wall Street Journal

Після певних підготовчих робіт вантажний корабель, навантажений напівзібраними ракетами, прибуде до Сіднею і австралійці спробують скласти перші вироби. Орієнтовний час, коли будуть готові перші 12 ракет GMLRS — кінець 2025 року, — написали журналісти. До кінця 2030 року у Австралії планують випускати "тисячі ракет щорічно".

На першому етапі снаряди будуть вироблятись виключно з імпортних компонентів. Але в Австралії є власне виробництво боєприпасів, палива, вибухових речовин. Тому очікують, що з часом будуть працювати з власними компаніями. Втім, відзначають, що залишиться проблема з ракетними двигунами, — вказано у статті.

Видання WSJ зауважило, що США потрібен новий завод навіть у випадку, якщо до влади прийде Дональд Трамп, який планує припинити російсько-українську війну. Ситуація у Тихоокеанському регіоні, поруч з Китаєм, продовжує напружуватись — тому продукція австралійського заводу однаково знадобиться.

"Графік Австралії для нарощування виробництва ракет ще не надто пізній, щоб схилити стратегічні терези, але годинник цокає. Росія та Китай інвестують у власний ракетний потенціал", — наводяться слова неназваних американських чиновників з міністерства оборони.

Журналісти видання показали приміщення, у якому будуть складати ракети. На сьогодні — це "непоказна споруда, схожа на сарай", або "Будівля 215", розташована біля Сіднея. На світлинах, опублікованих WSJ, не помітно, щоб територія охоронялась: видно зелені австралійські пагорби та автомобілі місцевих жителів.

Допомога США Україні - Будівля 215 біля Сіднея Фото: The Wall Street Journal Допомога США Україні - місцевість біля Будівлі 215 біля Сіднея Фото: The Wall Street Journal

Щоб доправити компоненти у "Будівлю 215", доведеться здолати 12 тис. км від східного узбережжя США, або 14 тис. км від заводу в Арканзасі. До України, яка потребує ракет для HIMARS — 16 тис. км.

Допомога США Україні - відстань від Сіднея до заводу Lockheed Martin Фото: Google Maps

Допомога США Україні — деталі

Зазначимо, з перших днів російського вторгнення у 2022 році уряд США двічі-тричі на місяць надавав Україні пакети військової допомоги. У пакети допомоги, серед іншого, входили РСЗВ HIMARS та високоточні ракети для них. Завдяки новій зброї ЗСУ отримали можливість діставати по військових складає ЗС РФ на відстані до 80 км вглиб окупованих територій.

З осені 2023 року виділення допомоги припинилось через незгоду сенаторів від Республіканської партії, які заблокували пакет в 101 млрд дол. для України, а також Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону. У березні 2024 року стало відомо про початок особливої процедури у Палаті представників Конгресу, яка дасть можливість розблокувати виділення допомоги.

Нагадуємо, 13 березня у ЗМІ повідомили, що у Пентагоні планують оголосити про виділення пакету військової допомоги у розмірі 300 млн дол. Крім того, стало відомо про готовність європейських країн купити 800 тис. снарядів, які відшукав президент Чехії Петер Павел: гроші зібрали, залишилось доставити снаряди в Україну.