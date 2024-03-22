Польща останні дві доби фіксувала майже 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі (відео)

Про наростання проблем із нелегальними мігрантами на кордоні нещодавно заявила Латвія, а також Фінляндія, де вже закрито всі КПП на сході.

Польща за останні два дні зафіксувала майже пів тисячі спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За попередні дві доби, 20 та 21 березня, польські прикордонники запобігли 499 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі.

Напередодні, 18 й 19 березня, прикордонники Польщі зафіксували 242 спроби нелегального проникнення до Польщі з боку Білорусі.

Потік мігрантів — уродженців країн Близького Сходу — почав наростати у 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення протестів та опозиції. Саме тоді на кордони країн Євросоюзу — Польщі, Литви, Латвії, ринулися численні мігранти, акції яких були санкціоновані режимом Олександра Лукашенка. На думку експертів, саме цей режим навмисне створив міграційну кризу, навіть збільшивши кількість авіарейсів із арабських країн.

"Офіційний Мінськ звинувачував у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати", — зазначали аналітики.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними вказівками та стробоскопами, вони намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Це саме повторилося вже в січні 2023 року: 26 січня 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перетнути кордон із Польщею. Вони кидали камінням у польський патруль. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, але пошкоджень зазнала автівка польських прикордонників.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася. У січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.

Латвія нещодавно також заявила про зростання кількості спроб нелегальної міграції. Нещодавно уряд Латвії затвердив план укріплення кордону з РФ і Білоруссю на суму в 303 мільйони євро.

Наприкінці 2023 року схожий "шантаж мігрантами" спробувала організувати Росія на кордоні з Фінляндією. У відповідь Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні та готує зміни до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на таку проблему.