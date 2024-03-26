Глава Радбезу РФ вважає, що теракт у "Крокус Сіті" організувала Україна (відео)

Голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.

Глава Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев вважає, що масовий розстріл і підпал підмосковного концертного залу "Крокус Сіті Хол" 22 березня — це справа рук українських спецслужб. Про це він повідомив російському журналісту медіа SHOT.

Журналіст запитав Патрушева, хто стоїть за терактом у "Крокусі" — ІДІЛ чи Україна?

"Звичайно, Україна", — відповів Патрушев.

Однак голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла терористична організація ІДІЛ.

Президент РФ Володимир Путін 23 березня також звинуватив Україну в причетності до теракту. Глава української держави Володимир Зеленський назвав Путіна "нікчемою" у своєму вечірньому відеозверненні цього ж дня.

ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ

25 березня з'явилася заява ІДІЛ на іранському порталі Sahebkhabar, в якій було анонсовано нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалися в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і втекли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.