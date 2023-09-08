"Зупиніть забруднення": екоактивісти закидали пирогами главу авіакомпанії Ryanair (відео)

У Брюсселі протестувальники проти зміни клімату розмазали по обличчю генерального директора авіакомпанії Ryanair кремові пироги.

Глава лоукост-компанії Ryanair Майкл О'Лірі вийшов на одиночний пікет біля Єврокомісії в Брюсселі проти страйків авіадиспетчерів. Про це повідомляє The Guardian.

Одиночна акція протесту керівника Ryanair була спрямована проти неодноразових страйків авіадиспетчерів в Євросоюзі, що позначилося на роботі популярної ірландської авіакомпанії, найбільшої за кількістю пасажирів в Європі. Однак майже одразу до Майкла О'Лірі підбігли дві екоактивістки і кинули йому в обличчя густо намазані кремом пироги.

"Ласкаво просимо до Бельгії. Зупиніть забруднення чортовими літаками", — вигукнули дівчата.

Однак бос Ryanair не розгубився, посміявся над цим трюком і спокійно попросив помічника віднести його забруднену куртку в чистку.

"Я люблю торти з кремом. Вони мої улюблені", — прокоментував О'Лірі і продовжив незворушно говорити про ситуацію з авіадиспетчерами.

У каналі Ryanair на X, раніше відомому як Twitter, пізніше було опубліковано повідомлення про те, що О'Лірі отримав "теплий прийом у Брюсселі".

"Пасажири настільки задоволені нашими маршрутами та петиціями, що святкують цю подію тортом", — йдеться у повідомленні.

Протест активістів почався після того, як пілоти Ryanair у Бельгії оголосили про новий страйк 14 і 15 вересня — їхній четвертий страйк за два місяці через зарплату й умови праці.

Нагадаємо, що Фокус писав про намір лоукоста Ryanair відновити польоти в Україну відразу після закінчення війни.

Курйози трапляються і на бортах літаків авіакомпанії. Так, нещодавно місце біля ілюмінатора не поділили два пасажири, а дівчина, яка працювала стюардесою, залишила свою "роботу мрії" і пішла в мережу відомого фастфуду.