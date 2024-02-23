Все через Максима Галкіна: в Росії судяться з газетою за статтю про свиней (фото)

Роскомнадзор подав до суду, бо журналісти російської газети згадали артиста Максима Галкіна без маркування "іноагент". Проте суддя припинив провадження у справі через "відсутність складу правопорушення".

Роскомнадзор хотів оштрафувати газету "Сибирский хлебороб" із міста Ужур Красноярського краю РФ за статтю про свиню, названу на честь Максима Галкіна. Медіарегулятор скаржиться на те, що журналісти згадали артиста без маркування "іноагент". Про це повідомляють "Агенство. Новости" у Telegram.

Статтю "Животноводство. Добро пожаловать на современный свинокомплекс" опублікували на сайті "Сибирский хлебороб" ще 22 квітня 2023 року. Через шість днів її виявила фахівець-експерт Роскомнадзора на прізвище Сідлярова.

Порушення закону співробітниця знайшла у частині нотатки, присвяченій свиням.

"У всіх хряків імена. Улюблене ім'я — Ваня, а хряк-пробник завжди чомусь Слава. Є Нарцис, був чудовий хряк Красень, Максим — на честь Максима Галкіна", — йдеться у статті.

За це Сідлярова склала на редакцію газети адміністративний протокол про відсутність маркування "іноагенту" (частина 2.1 статті 13.15 КоАП РФ).

За інформацією "Агенства. Новости", у протоколі про правопорушення співробітниця Роскомнадзора вказала, що "поширена інформація про іноземного агента, включеного до реєстру іноземних агентів, без вказівки на статус іноземного агента".

Що сказали на суді

У виданні додають, що 13 червня 2023 року протокол розглянув суддя Ужурського районного суду Антон Семенов. Він дійшов висновку, що стаття "присвячена діяльності свинокомплексу, а не… Галкіну Максиму Олександровичу". Тож, Семенов припинив провадження у справі через "відсутність складу правопорушення".

"Вказівка ​​на ім'я та прізвище — Максим Галкін… не дозволяють зробити висновок про те, що ця інформація поширена саме про Галкіна Максима Олександровича", — написав у рішенні суддя.

Роскомнадзор оскаржив рішення суду

Журналісти зазначають, що у серпні 2023-го Роскомнадзор оскаржив рішення судді. Справу повернули на новий розгляд. Однак, інформація про результати його на сайті районного суду відсутня.

"Контекст Рішення районного суду Красноярського краю показує, яких форм може набувати в регіонах боротьба з опозиційними лідерами думок, яких влада хоче прибрати з громадського поля", — пишуть журналісти.

Галкіна визнали "інагентом" в РФ

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року стало відомо, що гумориста Максима Галкіна в Російській Федерації внесли до списку іноземних агентів. Як підставу зазначили нібито "іноземне фінансування" з боку України та заняття політичною діяльністю. Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що артисту Максиму Галкіну, який "робив дуже погані заяви", "явно з нами не по дорозі".

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін неодноразово висловлювався проти військової агресії. Він з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхали з Росії. Наразі Галкін залишається за кордоном, а Пугачова після тривалої відсутності повернулася в Росію наприкінці серпня 2022 року.

Повернувшись у РФ, співачка почала критикувати своїх кривдників. Зокрема, вона розмістила пости в Instagram із відповідями на випади в її бік від режисера Микити Михалкова та пропагандиста Володимира Соловйова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній російський шоумен українського походження Максим Галкін, який переїхав із сім'єю до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 22 жовтня у Польщі під час виступу виконав пісню "Піду втоплюся у річці глибокій".

Також у січні 2023 року російський гуморист Максим Галкін відреагував на трагедію у Дніпрі лише трьома словами. "Дніпро. Нестерпно… неможливо…" — підписав знімок артист, додавши емодзі у вигляді розбитого серця та складених у молитві рук. Коментарі до публікації Галкін закрив.