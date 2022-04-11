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Авто Російсько-українська війна

В Україні поступово повертають дорожні знаки, але не скрізь

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дорожні знаки, покажчики напрямку руху, покажчики населених пунктів
Фото: Укравтодор | Вказівники напрямків знімали по всій Україні

Дорожні знаки та вказівники населених пунктів знімали для дезорієнтації супротивника. Тепер у низці регіонів у цьому немає потреби.

На дороги України почали повертати зняті на початку війни знаки та вказівники. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі 1+1.

Дорожні знаки, а також вказівники населених пунктів і напрямки руху знімали або міняли місцями для того, щоб заплутати ворожі війська та сповільнити просування. Нерідко замість них встановлювали інші, патріотичні знаки.

В областях, де тривають бойові дії, дорожні знаки не повертатимуть

Тепер у багатьох звільнених регіонах, а також на Західній Україні такі заходи вже не потрібні, адже вони лише ускладнюють логістику та дезорієнтують водіїв. До того ж під загрозою безпека дорожнього руху.

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Тому в Укравтодорі вирішили повертати зняті дорожні знаки на місце. Крім цього, відновлюється дорожня розмітка та зменшується кількість блокпостів. Водночас, Олексій Білошицький наголосив, що в областях, де тривають бойові дії, повертати таблички точно не будуть.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочалося відновлення дорожньої інфраструктури. Підірвані мости ремонтують та паралельно обладнують тимчасові переправи.