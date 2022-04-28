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Вживані авто в Росії швидко дорожчають: які моделі здорожчали найбільше

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Фото: beer | За перший квартал 2022 року ціни на уживані авто в РФ зросли на 20-50%

Покупці нових авто в умовах дефіциту та зростання цін переорієнтуються на ринок секонд-хенду.

У РФ дорожчають не лише нові, а й уживані автомобілі. За перший квартал 2022 року ціни на уживані авто в Росії зросли на 20-50%, а за останній рік — на 39-75%. Таку статистику наводить видання "Комерсант" за інформацією банку "Відкриття".

Уживані автомобілі в РФ дорожчають насамперед через кризу на ринку нових авто. Зростання цін і дефіцит автомобілів змусили покупців звернути погляди на "вторинку". Зіграло свою роль і падіння курсу рубля.

вживане авто, продажі вживаного авто, ринок вживаного авто, авторинок росії, санкції проти Росії
Кросовер Kia Sorento подорожчав найбільше на вторинному ринку
Фото: Motor1.com

Найбільше зростання цін відзначено в лютому та березні. Стали відомі й моделі, що найбільше подорожчали.

Вживані авто, які найбільше здорожчали в РФ за перший квартал 2022 року:

  1. Volkswagen Polo Sedan — з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);
  2. Skoda Octavia — з 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%);
  3. Skoda Rapid — з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);
  4. Hyundai Solaris — з 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);
  5. Kia Sorento — з 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

Вживані автомобілі, які найбільше подорожчали за рік:

  1. Kia Sorento — з 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);
  2. Skoda Octavia — з 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);
  3. Volkswagen Polo Sedan — з 959 тис. до 1,5 млн руб. (+60,4%);
  4. Lada Granta — з 506 тис. до 808 тис. руб. (+59,5%);
  5. BMW 5 Series — з 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).
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"У звичайній ситуації подорожчання автомобілів із пробігом на ринку проходить далеко не такими активними темпами, як у сфері нових машин, і помітно розтягнуте в часі. Проте нинішня весна змінила це правило", — повідомили представники банку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії відмовляються купувати та продавати автомобілі.

Також ми писали, що в умовах дефіциту в РФ збираються легалізувати сірий напів легальний імпорт авто.