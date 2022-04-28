Вживані авто в Росії швидко дорожчають: які моделі здорожчали найбільше

Покупці нових авто в умовах дефіциту та зростання цін переорієнтуються на ринок секонд-хенду.

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У РФ дорожчають не лише нові, а й уживані автомобілі. За перший квартал 2022 року ціни на уживані авто в Росії зросли на 20-50%, а за останній рік — на 39-75%. Таку статистику наводить видання "Комерсант" за інформацією банку "Відкриття".

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Уживані автомобілі в РФ дорожчають насамперед через кризу на ринку нових авто. Зростання цін і дефіцит автомобілів змусили покупців звернути погляди на "вторинку". Зіграло свою роль і падіння курсу рубля.

[ + – ] Кросовер Kia Sorento подорожчав найбільше на вторинному ринку Фото: Motor1.com

Найбільше зростання цін відзначено в лютому та березні. Стали відомі й моделі, що найбільше подорожчали.

Вживані авто, які найбільше здорожчали в РФ за перший квартал 2022 року:

Volkswagen Polo Sedan — з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%); Skoda Octavia — з 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%); Skoda Rapid — з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%); Hyundai Solaris — з 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%); Kia Sorento — з 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

Вживані автомобілі, які найбільше подорожчали за рік:

Kia Sorento — з 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%); Skoda Octavia — з 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%); Volkswagen Polo Sedan — з 959 тис. до 1,5 млн руб. (+60,4%); Lada Granta — з 506 тис. до 808 тис. руб. (+59,5%); BMW 5 Series — з 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).

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"У звичайній ситуації подорожчання автомобілів із пробігом на ринку проходить далеко не такими активними темпами, як у сфері нових машин, і помітно розтягнуте в часі. Проте нинішня весна змінила це правило", — повідомили представники банку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії відмовляються купувати та продавати автомобілі.

Також ми писали, що в умовах дефіциту в РФ збираються легалізувати сірий напів легальний імпорт авто.