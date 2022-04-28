Подержанные авто в России стремительно дорожают: какие модели больше всего прибавили в цене

Покупатели новых авто в условиях дефицита и роста цен переориентируются на рынок секонд-хенда.

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В РФ дорожают не только новые, но и подержанные автомобили. За первый квартал 2022 года цены на б/у авто в России выросли на 20-50%, а за последний год – на 39-75%. Такую статистику приводит издание Коммерсант по информации банка "Открытие".

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Подержанные автомобили в РФ дорожают, в первую очередь, из-за кризиса на рынке новых авто. Рост цен и дефицит автомобилей заставили покупателей обратить взоры на "вторичку". Сыграло свою роль и падение курса рубля.

[ + – ] Кроссовер Kia Sorento подорожал больше всего на вторичном рынке Фото: Motor1.com

Наибольший рост цен отмечен в феврале и марте. Стали известны и модели, подорожавшие больше всего.

Б/у авто, больше всего прибавившие в цене в РФ за первый квартал 2022 года:

Volkswagen Polo Sedan – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%); Skoda Octavia – с 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%); Skoda Rapid – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%); Hyundai Solaris – с 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%); Kia Sorento – с 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

Подержанные автомобили, больше всего подорожавшие за год:

Kia Sorento – с 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%); Skoda Octavia – с 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%); Volkswagen Polo Sedan – с 959 тыс. до 1,5 млн руб. (+60,4%); Lada Granta – с 506 тыс. до 808 тыс. руб. (+59,5%); BMW 5 Series – с 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).

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"В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не такими активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило", — сообщили представители банка.

Ранее Фокус сообщал, что в России отказываются покупать и продавать автомобили.

Также мы писали, что в условиях дефицита в РФ собираются легализировать полулегальный серый импорт авто.