UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Подержанные авто в России стремительно дорожают: какие модели больше всего прибавили в цене

272
б/у авто, продажи б/у авто, рынок б/у авто, авторынок россии, санкции против рф
Фото: Freepik | За первый квартал 2022 года цены на б/у авто в РФ выросли на 20-50%

Покупатели новых авто в условиях дефицита и роста цен переориентируются на рынок секонд-хенда.

В РФ дорожают не только новые, но и подержанные автомобили. За первый квартал 2022 года цены на б/у авто в России выросли на 20-50%, а за последний год – на 39-75%. Такую статистику приводит издание Коммерсант по информации банка "Открытие".

Подержанные автомобили в РФ дорожают, в первую очередь, из-за кризиса на рынке новых авто. Рост цен и дефицит автомобилей заставили покупателей обратить взоры на "вторичку". Сыграло свою роль и падение курса рубля.

б/у авто, продажи б/у авто, рынок б/у авто, авторынок россии, санкции против рф
Кроссовер Kia Sorento подорожал больше всего на вторичном рынке
Фото: Motor1.com

Наибольший рост цен отмечен в феврале и марте. Стали известны и модели, подорожавшие больше всего.

Б/у авто, больше всего прибавившие в цене в РФ за первый квартал 2022 года:

  1. Volkswagen Polo Sedan – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);
  2. Skoda Octavia – с 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%);
  3. Skoda Rapid – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);
  4. Hyundai Solaris – с 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);
  5. Kia Sorento – с 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

Подержанные автомобили, больше всего подорожавшие за год:

  1. Kia Sorento – с 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);
  2. Skoda Octavia – с 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);
  3. Volkswagen Polo Sedan – с 959 тыс. до 1,5 млн руб. (+60,4%);
  4. Lada Granta – с 506 тыс. до 808 тыс. руб. (+59,5%);
  5. BMW 5 Series – с 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).
Важно
Тотальный крах: эксперты прогнозируют авторынку РФ небывалый обвал
Тотальный крах: эксперты прогнозируют авторынку РФ небывалый обвал

"В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не такими активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило", — сообщили представители банка.

Ранее Фокус сообщал, что в России отказываются покупать и продавать автомобили.

Также мы писали, что в условиях дефицита в РФ собираются легализировать полулегальный серый импорт авто.